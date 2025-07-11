Сердце петербургского кино: какие тайны хранит легендарный «Ленфильм»?

Погрузитесь в мир старейшей кинофабрики России — петербургского «Ленфильма», где рождались великие фильмы и ковалась история отечественного кинематографа.

На Петроградской стороне, на Каменноостровском проспекте, стоит здание, чьи стены видели почти всю историю отечественного кино.

Это киностудия «Ленфильм» — ровесница советской власти, основанная 30 апреля 1918 года под скромным названием Петроградский кинокомитет.

За свою долгую и насыщенную жизнь она выпустила около 1500 полнометражных игровых фильмов и стала настоящим символом петербургского кинематографа. Но что скрывается за этими стенами?

Корни и первый шаг — основание и начало пути

История «Ленфильма» началась с национализации имущества дореволюционных кинопредприятий.

Первое время студия располагалась в разных помещениях, но уже к 1924 году обрела свой постоянный дом на Петроградской стороне, на месте бывшего театра «Аквариум» и прилегающего рынка.

Здесь были построены павильоны, включая уникальный с большим бассейном, и цеха для производства декораций, монтажа и обработки пленки.

Студия часто меняла названия, отражая вехи истории страны — от «Севзапкино» и «Совкино» до «Ленфильма», ставшего знаменитым на весь Советский Союз.

Первый игровой фильм, снятый студией, — агитфильм «Уплотнение» — вышел на экраны уже 7 ноября 1918 года, положив начало долгому пути.

Сквозь годы и испытания — война и символы

«Ленфильм» пережил суровые испытания Великой Отечественной войны. Студия работала над боевыми киносборниками, операторы снимали на фронтах и в блокадном Ленинграде, запечатлевая героическую оборону города.

Множество сотрудников погибло, сражаясь за Родину и за искусство.

Часть студии была эвакуирована, но после войны «Ленфильм» восстанавливали практически из руин, отстраивая и модернизируя павильоны и цеха.

В 1950-х годах главный корпус обрел свой нынешний неоклассический облик.

В 1966 году у студии появился знаменитый логотип — «Медный всадник» в расходящихся лучах прожекторов, ставший узнаваемым символом качества и петербургского духа, запечатлевший в себе мощь и величие города.

«Ленфильм» сегодня — наследие и вызовы

В постсоветский период студия столкнулась с серьезными трудностями — от финансовых проблем и продажи части имущества до борьбы за сохранение своей уникальной «Золотой коллекции» фильмов.

Несмотря на поддержку и попытки реструктуризации, «Ленфильм» продолжает сталкиваться с вызовами современного кинопроизводства и рыночной экономики.

Тем не менее, студия живет. Она остается старейшей кинокомпанией России, местом, где продолжают сниматься фильмы, кипит творческая работа, хранятся костюмы и реквизит, видевшие съемки легендарных картин.

Это не просто студия — это живая история Петербурга, запечатленная на пленке, и место, где, возможно, рождаются новые шедевры.