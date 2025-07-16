Смольный собор и монастырь: неосуществленный замысел Растрелли и его завершение — кто достроил ансамбль?

На берегу Невы высится Смольный — ансамбль, где грандиозный замысел Растрелли встретился с завершением Стасова, рассказывая историю зодчества и судеб.

В северной столице, на излучине главной реки — Невы, возвышается удивительный комплекс зданий, который мгновенно узнают по небесно-голубым стенам и золоченым куполам.

Это Смольный собор и окружающий его монастырь — место, чья история строительства была долгой, полной перемен, и связана с именами двух великих русских зодчих разных времен.

Начало: пышный замысел Растрелли

История Смольного ансамбля началась по воле императрицы Елизаветы Петровны. Желая провести последние годы жизни в тишине монастыря, она приказала построить обитель на месте своего юношеского дворца — «Смольного дома».

Для воплощения этого замысла был приглашен главный зодчий той поры — Франческо Бартоломео Растрелли, мастер пышного русского барокко.

Растрелли подошел к задаче с присущим ему размахом.

Он задумал не просто монастырь, а обширный комплекс, в центре которого должен был возвышаться огромный собор, окруженный корпусами келий и служб.

Главной, самой поразительной частью проекта должна была стать колокольня — невиданной высоты, выше Петропавловского собора, своего рода вертикальная вершина всего города.

По замыслу Растрелли, ансамбль должен был стать одним из самых величественных и нарядных в Европе, символизируя мощь и величие империи.

Строительство началось в 1740-х годах. Растрелли успел возвести основные стены собора и построить часть монастырских корпусов.

Его стиль — с богатым лепным убранством, множеством колонн, изогнутыми линиями и обилием золота — узнаваем в очертаниях незавершенных зданий.

Однако работа шла небыстро, требовала огромных средств и усилий.

Прерывание: смена времен и вкусов

К 1760-м годам строительство замедлилось, а затем и вовсе остановилось. Причин тому было несколько.

Во-первых, с приходом к власти императрицы Екатерины Второй сменились архитектурные вкусы. На смену пышному барокко приходил более строгий и простой классицизм.

Екатерина не разделяла пристрастия Елизаветы к размаху и украшениям Растрелли.

Во-вторых, сам Растрелли к этому времени уже состарился и вскоре отошел от дел.

В-третьих, грандиозные планы требовали огромных затрат, а средства требовались на другие государственные нужды.

Самое печальное — так и не была построена колокольня.

Ее основание было заложено, но сам колоссальный шпиль не поднялся в небо.

Замысел Растрелли остался незавершенным в своей самой смелой части.

Завершение: строгость Василия Стасова

Почти полвека Смольный собор стоял незавершенным, без внутренней отделки, без должного завершения окружающего комплекса. Лишь в 1820-х годах было принято решение достроить ансамбль.

Эта задача была поручена уже другому выдающемуся русскому зодчему — Василию Петровичу Стасову.

Стасов работал в совсем иную эпоху и в другом архитектурном стиле — зрелого русского классицизма. Его задача была непростой: нужно было не просто завершить постройку, но и органично вписать в уже существующую основу Растрелли свои дополнения.

Он не стал в точности копировать стиль Растрелли, а привнес свои черты — строгость, ясность линий, сдержанность украшений.

Именно Стасов завершил внутреннюю отделку Смольного собора.

Вместо пышного барочного убранства, которое задумал бы Растрелли, Стасов создал светлый, просторный интерьер с рядами стройных колонн ионического ордера, сдержанным лепным убранством и росписями в духе классицизма.

Он также спроектировал и построил здания, которые замкнули квадрат монастырского двора, придав ансамблю законченный и симметричный вид.

Эти постройки, выполненные в строгом классическом стиле, гармонично сочетаются с барочными корпусами Растрелли.

А что же колокольня? Стасов ее не строил.

За прошедшие годы ее постройка перестала быть актуальной по художественным, техническим и даже практическим причинам.

Город уже имел другие высокие точки, технические возможности того времени позволяли строить такие гигантские сооружения, но это было бы слишком дорого, да и не вписывалось в красоту классицизма.

Мечта Растрелли о небесной высоте так и осталась на чертежах.

Что видели стены ансамбля?

За свою долгую историю Смольный ансамбль видел многое.

После завершения строительства в 1835 году (хотя освящен собор был только в 1835 году) он стал домом для Смольного института благородных девиц — первого в России учебного заведения для девушек.

Здесь учились и жили представительницы знатных родов. Позже, после революции 1917 года, в зданиях Смольного находился Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, здесь работал Владимир Ленин, и отсюда фактически управлялся революционный Петроград.

Сам собор был закрыт и использовался для нужд, не связанных с богослужением, даже как склад или спортивный зал.

Лишь в конце XX — начале XXI века началась его постепенная передача Церкви и восстановление.

Сегодня Смольный собор действует как храм, а в части монастырских корпусов расположены различные учреждения, в том числе связанные с памятью о Смольном институте и революционных событиях.

Наследие двух зодчих

Смольный ансамбль — это уникальное свидетельство двух разных времен в русском зодчестве и двух великих мастеров. В нем причудливо сочетаются пышное барокко Растрелли и строгий классицизм Стасова.

Это история о грандиозных замыслах, которые не всегда сбываются в полной мере, о переменах в искусстве и жизни.

Смольный стоит на берегу Невы как вечный памятник, рассказывающий свою непростую историю — о мечте о небесной колокольне, о строгости завершения и о бесчисленных судьбах, которые прошли через его древние стены.