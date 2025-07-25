Загадки банковского моста: почему грифоны держат не цепи, а прутья, и другие детали их скульптур

Прогуливаясь по центру Санкт-Петербурга, невозможно не заметить Банковский мост. Он кажется небольшим и изящным, но сразу привлекает внимание своими необычными стражами — четырьмя крылатыми существами.

Банковский мост появился в 1826 году. Это был один из первых в городе висячих пешеходных мостов.

Его построили по проекту инженеров Вильгельма фон Треттера и Василия Христиановича.

Мост сделали прямо напротив входа в тогдашний Ассигнационный банк — главное финансовое учреждение империи.

Именно поэтому мост и получил свое простое и логичное название — Банковский.

Крылатые стражи: кто они и из чего сделаны

Главное украшение моста — четыре фигуры фантастических существ.

Их создал известный скульптор Павел Соколов. Эти существа не просто для красоты.

Они выполняют важную роль: внутри каждой из них спрятаны металлические цепи, на которых висит весь мост. Со стороны кажется, будто они держат мост своими мощными лапами.

Фигуры отлиты из чугуна — прочного и долговечного материала.

Их большие крылья сделаны из листовой меди и покрыты тончайшим сусальным золотом, чтобы они сияли на солнце.

Почему именно грифоны (или почти грифоны)?

Выбор таких необычных стражей для моста у банка был совсем не случаен.

По древнегреческим мифам, грифоны — это существа с телом льва и головой орла, которые обитают в далеких горах и охраняют залежи золота и сокровища.

Они считаются символами богатства, бдительности и силы.

Поэтому идея поставить грифонов напротив главного банка страны была очень логичной и символичной — как бы намек на то, что государственные деньги находятся под надежной защитой.

Загадка внешнего вида: львы или грифоны?

И вот тут начинается самая интересная часть загадки.

Если присмотреться к скульптурам внимательно, можно заметить, что они не совсем похожи на классических грифонов.

У классического грифона голова орла, а у фигур на Банковском мосту — львиные головы. Также у них нет орлиных когтей.

Строго говоря, с точки зрения мифологии, эти существа правильнее назвать крылатыми львами.

Однако в Петербурге за ними прочно закрепилось название «грифоны», и большинство горожан знают их именно так.

Возможно, из-за их связи с сокровищами, что больше соответствует мифам о грифонах-хранителях золота.

Не цепи, а прутья: в чем хитрость?

Есть еще одна деталь, которая может вызвать вопрос. Кажется, что фигуры держат лапами не цепи, а какие-то толстые металлические прутья.

На самом деле, цепи, на которых висит мост, действительно спрятаны внутри скульптур. А то, что мы видим в лапах, — это декоративные элементы.

Они имитируют опоры или, возможно, символические связующие звенья, но не являются несущими цепями моста.

Это такая архитектурная хитрость, создающая красивый и законченный образ.

Городские легенды и поверья

Независимо от того, грифоны это или крылатые львы, они стали героями множества городских легенд и примет, связанных с деньгами и удачей.

Петербуржцы верят, что если погладить лапу, левое бедро или даже голову одного из грифонов, можно привлечь финансовую удачу или чтобы исполнилось заветное желание.

Например, раньше студенты университета, который сейчас находится в здании бывшего банка, верили, что грифоны помогают успешно сдать экзамены.

Люди даже клали записки со своими желаниями под лапы скульптур.

(Важно помнить: эти приметы — всего лишь городские истории. Трогать или повреждать памятники нельзя!)

Символ, живущий в веках

Банковский мост с его уникальными крылатыми стражами — это не просто красивый переход через канал Грибоедова. Это живой свидетель истории города, инженерной мысли и символизма.

Эти фигуры, даже с их небольшими загадками во внешности и назначении, продолжают оставаться одним из самых узнаваемых и любимых символов Санкт-Петербурга, связанных с идеями богатства, защиты и немного волшебства.