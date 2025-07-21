«Бегут не от болот, а от жизни под опорами»: почему петербуржцы бегут с Канонерского острова

Жизнь на Канонерке после ЗСД — тихий ужас и массовый исход.

На первый взгляд — тихий уголок Ленинграда‑Петербурга, утопающий в зелени Финского залива.

Но за фасадами «курортной» жизни скрывается урбанистическая ловушка: шум, изоляция и кардинальные изменения — и вот почему люди массово уезжают с острова.

От артиллерии до судостроителей: история острова

Петровская эпоха: с XVIII века на острове располагались артиллерийские объекты, откуда и пошло название. Но как жилой он не использовался.

1960–70‑е гг.: тут построили пятиэтажки и школу с бассейном «Прибой» для судостроителей.

Деревенская идиллия — лодки, огороды, сено, паромная переправа до «большой земли».

Жители: заводские рабочие и их семьи. Начало 1980‑х: построили тоннель — началось сближение с городом.

Настоящее: зовут ЗСД и урбанистический хаос

ЗСД: шум и экологические проблемы

С запуском центрального участка ЗСД (около 2016 года) эстакада буквально «нависла» над домами и садиками — на высоте ≈100 м.

Уровень шума утром и вечером достигал до 70–72 дБ — это сравнимо с гулом в метро на станции.

«Шум в ушах 24 часа в сутки, 7 дней в неделю… Это болезненно» — цитирует жалобы канал "Вместе по Питеру".

Станция аэрации (с 1978 г.) при холодном ветре приносит «нестерпимый запах». Жители ходили в марлевых повязках. Свалка бытовых и строительных отходов зарастает мусором.

Расселение: кому повезло, а кому — нет

Из‑за ЗСД были признаны непригодными для жилья 4 дома.

Расселение началось примерно в 2010–2016 гг. Собственникам и нанимателям предлагали квартиры на окраинах.

«для приватизированных — копейкам, а по соцнайму — почти такую же или большую площадь, но далеко» — говорит пенсионерка Антонина Мурашова, жительница острова с довоенных лет.

В качестве альтернативы предлагали странные варианты.

«…нам предлагали либо убитые квартиры за миллион, либо вообще в Шушарах… А у меня сын работает на очистных сооружениях, как он туда будет добираться?»

Что стало с домами и жителями: остатки былой жизни

Дом № 17 перешел в частные руки, из жилых превратился в офисы и апарт‑отели с квартирами-студиями.

В доме № 15 организован хостел.

В доме № 12к2 частично живут мигранты, окна забиты одеялами — люди боятся оставаться.

В домах под ЗСД живут только те, кто не смог или не захотел переехать — и те, кто привык: «те, кому плохо — и те, кому сносно». Переехавшие из центра подтверждают: если раньше жили около вагонных поездов, то шум ЗСД им почти не мешает.

Динамика отъезда и планы на будущее

До ЗСД на острове проживало около 5 000 человек. После — стало явно меньше, сотни семей уехали.

Недавно продали хрущевку с торгов — начнется ремонт или новый проект? В споре за общественное пространство: власти пытались построить храм, но после протеста горожан проект перенесли.

Активисты мечтают об общественном парке, но пока территория запущена: мусорный ландшафт, стихийные пирсы, «пляжи» без инфраструктуры.

Тайна Канонерки — не в страшилках про экологию, а в реальной урбанистической драме: когда мегапроекты и «глобальные инфраструктурные мечты» разрушают микроромантику и выдавливают людей.

Бегут не от болот и смрада — бегут от жизни под бетонными опорами с мигом грязи, что летит прямо в окна.