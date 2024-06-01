В этих странах на российскую пенсию можно жить припеваючи: четыре лучших варианта

Российские пенсии щедрыми не назовешь. В среднем в 2024 году размер выплат составляет порядка 23 тысяч рублей. На эту сумму особо не разгуляешься — на многом приходится экономить.

Но есть страны, в которых на те же деньги можно жить на порядок выше. Например, если пенсионер имеет свою квартиру и сдает ее, а на вырученные деньги сам снимает жилье. Вот четыре места, которые идеально подойдут для такого эксперимента.

Египет

Тем, кто любит солнце, море и песок, однозначно понравится в Египте. Средняя стоимость жизни здесь составляет порядка 13 тысяч рублей на человека без учета оплаты жилья.

Цены на продукты здесь плюс-минус сопоставимы с нашими, а вот фрукты стоят в разы дешевле. Например, кило бананов обойдется в 40 рублей, а апельсинов — всего в 25.

Еще здесь довольно дешевый транспорт и развлечения. Поездка на автобусе стоит не дороже 20-30 рублей, а в кино можно сходить всего за 225 рублей. Обед в кафе обойдется в 200 рублей, а ужин в ресторане на двоих — чуть дороже тысячи.

За 20 с небольшим тысяч можно снять вполне приличную квартиру на месяц.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Румыния

Жаркий климат Египта комфортен не всем, поэтому в качестве альтернативы стоит рассмотреть Румынию. Здесь очень много природных красот и впечатляющей архитектуры. Стоимость месяца проживания здесь чуть выше — в пределах 18 тысяч на одного человека.

Продукты здесь чуть дороже, чем в Египте, но по-прежнему доступные. Месяц занятий в фитнес-клубе обойдется примерно в 1800 рублей, а проездной для любого общественного транспорта на тот же период — порядка 900 рублей.

В небольших городах аренда однокомнатной квартиры будет стоить около 24 тысяч рублей в месяц. А в Бухаресте, например, цены выше — аренда начинается от 34 тысяч.

Болгария

Еще одна страна для тех, кто не любит чересчур жаркий климат и не готов резко оказаться в совсем незнакомой среде. Болгария хорошо знакома россиянам, а многие местные тут говорят на русском.

Для комфортной жизни человеку в среднем потребуется около 19 тысяч. Продукты здесь стоят, как и везде, а вот питание в заведениях обходится весьма выгодно. Например, в кафе можно пообедать всего за 360 рублей,а поужинать вдвоем в ресторане — меньше чем за полторы тысячи.

Аренда здесь дороговата. В среднем жилье сдают от 28 тысяч рублей в месяц. В плане экономии Болгария, конечно, уступает Египту, но климат и привычная среда многих подкупают.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Турция

Зато в Турции жизнь обходится очень дешево. В среднем на самое необходимое человек тратит в месяц порядка 14 тысяч рублей. За эти же деньги здесь можно снять неплохое жилье на месяц.

Из плюсов: очень дешевые фрукты и овощи, бюджетные цены в ресторанах, а также доступ к морю почти круглый год, пишет портал «‎Тонкости туризма».

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru