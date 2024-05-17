В какой стране придумали пить чай: удивитесь, сколько лет этой привычке

Чай пьют во многих странах, и в каждой с ним связаны свои традиции. В Англии, например, добавляют молоко, в России непременно подают к напитку что-нибудь сладкое, а в Японии устраивают целую чайную церемонию.

При этом не все знают, откуда вообще появилась привычка пить чай, и кто же стал первооткрывателем в этом деле. Оказывается, напиток существует уже множество веков и изначально его использовали совсем в других целях.

История возникновения чая

Родиной чая по праву считается Китай, а именно его юго-западная часть. Напиток был известен здесь еще во времена троецарствия, то есть в 220-280 годы нашей эры — об этом свидетельствуют исторические памятки. А возделывать чай как культуру стали примерно в 350 году.

Китайские философы немало говорили о пользе чая. Его называли идеальным напитком, потому что он бодрил и веселил, как вино, при этом не вызывал похмелья. А, в отличие от воды, он не переносил в себе различные болезни, при этом утолял жажду ничуть не хуже.

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Изначально чай могли позволить себе только зажиточные люди. При этом его пили далеко не так часто, как сейчас, а лишь в качестве целебного средства. Чаще всего лекари рекомендовали чай для укрепления сил и улучшения зрения. А сами листья использовали для изготовления целебных мазей.

Лишь в 5 веке нашей эры чай получил более широкое распространение, а пить его стали не только в лечебных целях. Например, чай часто вручали императоры своим подданным. Таким образом они выражали свою благодарность.

Однако вплоть до 6 века нашей эры чай все еще могла позволить себе в основном лишь знать. Но постепенно он становился все более доступным, и вот уже к 10 веку стал общенациональным напитком Китая и предметом торговли.

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Как чай появился в России

Впервые на территории государства чай упомянули в 1567 году. Записи принадлежат казачьим атаманам Петрову и Ялышеву, путешествовавшим в Китай. Примечательно, что до знати этот напиток добрался намного позднее. Говорят, что в царские палаты он попал лишь в 1638 году после обмена различными дарами с монгольским ханом.

А вот широко популярен чай стал лишь в конце 19 или даже начале 20 века. Напиток постепенно дешевел, на улицах стали появляться чайные палатки, а после чай даже ввели в довольствие армии.

Также стоит упомянуть, откуда взялось само слово «чай». Дело в том, что название всем известного напитка произошло от северо-китайского слова cha. А вот английское слово tea возникло от южно-китайского te, рассказывает портал Mlesna.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru