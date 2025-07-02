Учителя и ЕГЭ: пора ли педагогам сдавать экзамен вместе с учениками

В последние годы тема сдачи ЕГЭ учителями стала активно обсуждаться в обществе. Недавно опрос показал, что более половины россиян (56%) считают, что педагоги старших классов должны регулярно сдавать экзамен по своим предметам и публиковать результаты.

Идея кажется логичной: если ученики обязаны проходить это испытание, почему бы не проверить и педагогов?

Почему россияне хотят, чтобы учителя сдавали ЕГЭ?

Главная причина — желание повысить прозрачность и качество образования.

Люди считают, что если учитель не может показать высокий результат на экзамене, который он сам готовит для учеников, то возникает вопрос о его квалификации.

Кроме того, сдача ЕГЭ учителями поможет им лучше понять, через что проходят школьники, и улучшить методы подготовки к экзаменам.

Что думают разные группы населения?

Интересно, что мужчины и молодежь чаще поддерживают идею сдачи ЕГЭ учителями — 58% мужчин и 58% людей до 45 лет «за», пишут РИА Новости.

Среди женщин и старшего поколения поддержка чуть ниже — около 52-55%.

А что думают сами учителя?

Мнения педагогов разделились. С одной стороны, многие признают, что сдача ЕГЭ для учителей — это полезный тренинг и способ проверить свои знания в актуальном формате.

Это позволяет им почувствовать себя на месте ученика, понять сложности экзамена и, возможно, изменить свою методику преподавания.

Кроме того, такая аттестация становится частью процесса повышения квалификации и подтверждения профессионализма.

С другой стороны, учителя отмечают, что сдавать ЕГЭ им не всегда просто. Формат экзамена, рассчитанный на школьников, может быть непривычен и сложен для взрослых, особенно если педагог давно не сталкивался с подобными тестами.

Некоторые считают, что экзамен не всегда объективно отражает умение преподавать, ведь знание предмета и способность донести его до учеников — не одно и то же.

Также есть опасения, что такая проверка может вызвать стресс и дополнительную нагрузку.

Как сейчас проходит аттестация учителей?

В России постепенно вводится практика, когда учителя сдают экзамены в формате, похожем на ЕГЭ. Если педагог успешно проходит эти испытания, он может рассчитывать на повышение квалификации и подтверждение статуса.

Некоторые регионы уже начали внедрять такую систему, и в ближайшие годы планируется распространить ее на все школы.

Учителям, недавно проходившим аттестацию, сдавать экзамен не обязательно, а беременные и педагоги с высоким уровнем квалификации освобождены от этой процедуры.

Родители попробовали

В России уже несколько лет проводится интересная практика, когда родители выпускников сами пробуют свои силы в сдаче ЕГЭ.

В рамках всероссийской акции для них организуют настоящие экзамены в условиях, максимально приближенных к реальным: с запретом телефонов, металлоискателями и строгим контролем.

Такая инициатива помогает взрослым понять, через что проходят их дети, и снять часть тревоги за результаты.

В 2025 году более 90 тысяч родителей выпускников познакомились с процедурой ЕГЭ в рамках акции «Сдаем вместе!». Это не только повышает уровень доверия к экзамену, но и способствует лучшему взаимопониманию между родителями, учениками и педагогами.