Жизнь при Сталине, Брежневе и Горбачеве: что можно было купить на зарплату в СССР

Жить в СССР при Сталине, Брежневе и Горбачеве — это три совершенно разные истории, каждая со своим настроением, зарплатами и ценами.
Давайте заглянем в прошлое и посмотрим, что можно было купить на зарплату в эти три эпохи.
При Сталине: послевоенное восстановление и скромные доходы
После страшной войны страна быстро восстанавливалась. Уже к 1947 году отменили карточки на продукты — раньше, чем во многих странах Европы.
Средняя зарплата в 1953 году была около 700 рублей, но при этом зарплаты сильно различались: инженеры получали около 900–1300 рублей, а министры — до 5000. Ученые и академики — до 10 000 рублей, что было очень прилично по тем временам, пишет Рамблер.
Цены были низкими: килограмм хлеба стоил около 1 рубля, говядина — 12 рублей, водка — около 22 рублей. На минимальную зарплату можно было купить примерно 700 килограмм хлеба или почти 60 килограмм говядины.
Но жизнь была не без сложностей: многое зависело от места — в деревне было проще с продуктами, но с техникой и одеждой хуже, в городе — наоборот.
При Брежневе: эпоха застоя и стабильности
Конец 70-х — эпоха, которую теперь называют «застоем». Средняя зарплата в 1979 году была около 148 рублей: инженеры получали 110–130 рублей, врачи — 100–150, а рабочие — от 200 до 400 рублей.
Цены на продукты удивляют своей дешевизной: килограмм хлеба — 16 копеек, молоко — 20 копеек, мясо — около 2 рублей за килограмм, водка — 3,6 рубля. На минимальную зарплату можно было купить почти 468 килограмм хлеба.
Однако главной проблемой стал дефицит. Многие товары просто не было где купить, особенно деликатесы и импортные вещи. Люди стояли в очередях, а иногда приходилось довольствоваться тем, что есть.
В это время партийные боссы жили совсем иначе — например, Леонид Брежнев официально получал около 800 рублей, но имел множество премий и привилегий, жил в просторной квартире и ездил на дорогих машинах.
При Горбачеве: перестройка, рост зарплат и дефицит
В 1980-х зарплаты выросли: средняя по стране в 1988 году была около 217 рублей. Учителя и врачи получали 165 рублей, рабочие — от 200 до 600 рублей.
Но вместе с ростом зарплат росли и цены: хлеб по-прежнему стоил 16 копеек, а вот молоко подорожало до 26 копеек, водка — до 10 рублей, колбаса — до 2,8 рублей.
Появился дефицит товаров, который стал настоящей головной болью. Сахар и мыло исчезли с прилавков, а многие вещи продавались на черном рынке.
Джинсы стоили целую зарплату — 100–150 рублей, кроссовки — 50–70 рублей. Спекуляция процветала, и многие покупали товары «с рук» по завышенным ценам.
Итог: как менялась покупательная способность
|Эпоха
|Средняя зарплата (руб.)
|Цена хлеба (руб./кг)
|Что можно купить на зарплату (кг хлеба)
|Особенности жизни
|Сталин (1953)
|~700
|1
|~700
|Быстрое восстановление, скромные доходы
|Брежнев (1979)
|~149
|0,16
|~468
|Стабильность, но дефицит товаров
|Горбачёв (1988)
|~217
|0,16
|~1350
|Рост зарплат и цен, дефицит и спекуляции
Жизнь в СССР была сложной и неоднозначной: с одной стороны — доступные базовые продукты и стабильность, с другой — дефицит, очереди и ограниченный выбор.
Так что если сегодня хочется понять, как жили наши бабушки и дедушки, стоит помнить, что зарплата — это лишь часть истории. Важны еще и цены, дефицит, а главное — что именно можно было купить на эти деньги.