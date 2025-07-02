Жизнь при Сталине, Брежневе и Горбачеве: что можно было купить на зарплату в СССР

Время менялось, а вместе с ним росли цены, дефицит и зарплаты.

Жить в СССР при Сталине, Брежневе и Горбачеве — это три совершенно разные истории, каждая со своим настроением, зарплатами и ценами.

Давайте заглянем в прошлое и посмотрим, что можно было купить на зарплату в эти три эпохи.

При Сталине: послевоенное восстановление и скромные доходы

После страшной войны страна быстро восстанавливалась. Уже к 1947 году отменили карточки на продукты — раньше, чем во многих странах Европы.

Средняя зарплата в 1953 году была около 700 рублей, но при этом зарплаты сильно различались: инженеры получали около 900–1300 рублей, а министры — до 5000. Ученые и академики — до 10 000 рублей, что было очень прилично по тем временам, пишет Рамблер.

Цены были низкими: килограмм хлеба стоил около 1 рубля, говядина — 12 рублей, водка — около 22 рублей. На минимальную зарплату можно было купить примерно 700 килограмм хлеба или почти 60 килограмм говядины.

Но жизнь была не без сложностей: многое зависело от места — в деревне было проще с продуктами, но с техникой и одеждой хуже, в городе — наоборот.

При Брежневе: эпоха застоя и стабильности

Конец 70-х — эпоха, которую теперь называют «застоем». Средняя зарплата в 1979 году была около 148 рублей: инженеры получали 110–130 рублей, врачи — 100–150, а рабочие — от 200 до 400 рублей.

Цены на продукты удивляют своей дешевизной: килограмм хлеба — 16 копеек, молоко — 20 копеек, мясо — около 2 рублей за килограмм, водка — 3,6 рубля. На минимальную зарплату можно было купить почти 468 килограмм хлеба.

Однако главной проблемой стал дефицит. Многие товары просто не было где купить, особенно деликатесы и импортные вещи. Люди стояли в очередях, а иногда приходилось довольствоваться тем, что есть.

В это время партийные боссы жили совсем иначе — например, Леонид Брежнев официально получал около 800 рублей, но имел множество премий и привилегий, жил в просторной квартире и ездил на дорогих машинах.

При Горбачеве: перестройка, рост зарплат и дефицит

В 1980-х зарплаты выросли: средняя по стране в 1988 году была около 217 рублей. Учителя и врачи получали 165 рублей, рабочие — от 200 до 600 рублей.

Но вместе с ростом зарплат росли и цены: хлеб по-прежнему стоил 16 копеек, а вот молоко подорожало до 26 копеек, водка — до 10 рублей, колбаса — до 2,8 рублей.

Появился дефицит товаров, который стал настоящей головной болью. Сахар и мыло исчезли с прилавков, а многие вещи продавались на черном рынке.

Джинсы стоили целую зарплату — 100–150 рублей, кроссовки — 50–70 рублей. Спекуляция процветала, и многие покупали товары «с рук» по завышенным ценам.

Итог: как менялась покупательная способность

Эпоха Средняя зарплата (руб.) Цена хлеба (руб./кг) Что можно купить на зарплату (кг хлеба) Особенности жизни Сталин (1953) ~700 1 ~700 Быстрое восстановление, скромные доходы Брежнев (1979) ~149 0,16 ~468 Стабильность, но дефицит товаров Горбачёв (1988) ~217 0,16 ~1350 Рост зарплат и цен, дефицит и спекуляции

Жизнь в СССР была сложной и неоднозначной: с одной стороны — доступные базовые продукты и стабильность, с другой — дефицит, очереди и ограниченный выбор.

Так что если сегодня хочется понять, как жили наши бабушки и дедушки, стоит помнить, что зарплата — это лишь часть истории. Важны еще и цены, дефицит, а главное — что именно можно было купить на эти деньги.