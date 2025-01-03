В Норвегию можно не ехать: где в Ленобласти есть свои фьорды

Вы думали, что за роскошными видами на первозданные фьорды нужно ехать в Норвегию? Подумайте еще раз! Всего в нескольких часах езды от Санкт-Петербурга находится кусочек Норвегии, только без лосося и троллей.

Представьте себе: вы стоите на берегу Ладожского озера, и перед вами открывается вид на... ну, почти фьорды. Островки, покрытые мхом и камнями, возвышаются над водой, создавая иллюзию, будто вы оказались в мини-Норвегии. Конечно, вместо величественных горных хребтов здесь холмы, но зато и туристов поменьше!

Как добраться? Очень просто! Сначала электричка от Финляндского вокзала до Кузнечного, затем до поселка Березово. А дальше — аренда катера на одной из местных баз отдыха. И вот вы уже плывете по водам Ладоги, наслаждаясь видами и думая: «Зачем вообще нужна Норвегия?»

Так что, если хотите почувствовать дух Скандинавии, не тратя кучу денег и времени на перелеты и визы, отправляйтесь на Ладогу. Шхеры ждут вас!