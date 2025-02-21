В Петербурге собираются убрать все ларьки и ресторанные веранды с Невского проспекта

Невский проспект, главная артерия Санкт-Петербурга, готовится к кардинальным переменам. Смольный принял решение о полном удалении с проспекта всех нестационарных торговых объектов, включая киоски, торговые тележки и летние веранды ресторанов. Более того, это лишь первый шаг. В масштабном плане городских властей: избавить весь Петербург от НТО.

Как пишет «Деловой Петербург», с начала года перечень разрешенных объектов, утвержденный комитетом по промышленной политике, инновациям и торговле, сократился более чем на 600 единиц. Особое внимание уделяется Центральному району.

По данным РГИС, в схеме размещения НТО на Невском проспекте не осталось ни одного доступного адреса, будь то с договором аренды или без. Там запрещено размещение ларьков, киосков, террас, выносных столиков, тележек с мороженым и водой.

Полная «зачистка» Невского согласована на высшем уровне руководства города. При этом, для прилегающих улиц подход будет менее строгим — рестораторам позволят размещать веранды. Однако, общая цель городских властей — сократить количество НТО на всей территории Петербурга до минимума и снести как можно больше объектов.

Ещё в декабре планировалось исключить из схемы около 1800 объектов. За последние три месяца исключили уже 1000. По словам руководителя РОО «Содействие малому бизнесу» Янины Гришиной, только в феврале прошло пять заседаний рабочей группы, на которых было убрано более 500 адресов с действующими договорами.

НТО, не вошедшие в первоначальный список на исключение, сейчас проходят процедуру «актуализации». Это означает, что каждую точку будут проверять вручную, в поисках поводов для снятия разрешения, даже если при включении в схему все комитеты были согласны.

В качестве предлогов для исключения используются любые причины, в первую очередь — замечания комитета по энергетике и инженерному обеспечению (например, прохождение инженерных сетей под участком). При этом, если раньше ситуацию можно было урегулировать, переместив объект, то теперь предоставление участков на замену даже не обсуждается.

Предприниматели обеспокоены такой политикой городских властей, опасаясь за свой бизнес и рабочие места. В свою очередь, Смольный заявляет о стремлении освободить город от «визуального мусора» и создать более комфортную среду для местных жителей и туристов. Будет ли достигнут баланс между интересами бизнеса и города, покажет время. Одно ясно — Невский проспект больше не будет прежним.

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