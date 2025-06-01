Кредит без банка: как в Российской империи «жили в долг»

В России до революции банковская система и кредитование развивались довольно необычно, особенно если сравнивать с западной Европой. Несмотря на отсутствие банков, люди брали кредиты и расплачивались с зарплаты. Рассказываем, как все происходило и «жили в долг» в Российской империи.

Банки в России

В отличие от Италии или Англии, где банки появились еще в средние века, в России первые попытки создать кредитные учреждения предпринимались только в XVII веке.

Например, в 1665 году воевода Афанасий Ордин-Нащокин пытался основать частный банк, но царь не дал на это разрешение — страна была в то время занята войнами и внутренними проблемами, а власть была сосредоточена в руках монарха и знати.

Настоящее развитие банковского дела началось после Петра I. В 1733 году был создан ссудный государственный банк, но он больше походил на ломбард — выдавал займы под залог.

История современного банковского дела России отсчитывается с 1754 года, когда императрица Елизавета Петровна учредила первые два банка: один для дворян, другой — для купцов, передает сайт История.рф.

Они выдавали краткосрочные кредиты под залог недвижимости, чтобы поддержать развитие хозяйства и торговли.

С 1769 года в России появились первые бумажные деньги — ассигнации, введенные Екатериной II. Это было важным шагом для упрощения расчетов, хотя металлические деньги (золото, серебро) все еще ценились выше.

В конце XVIII века и в первой половине XIX века банковская система постепенно усложнялась: появились сберегательные кассы, земельные банки, кредитные общества для дворянства и купечества. Однако многие из этих учреждений были слабо организованы и часто сталкивались с проблемами возврата займов.

Кредиты и деньги в повседневной жизни

Для большинства населения, особенно крестьян, деньги не были основным средством обмена. В деревнях чаще использовали натуральный обмен — например, зерно на скот или одежду.

Тем не менее и там существовала система долгов: крестьяне покупали продукты или товары в лавках в долг, а расплачивались после продажи урожая. Эти долги основывались на доверии, и проценты обычно не взимались.

В городах ситуация была иной. Там кредиты выдавались чаще, и покупки в долг были обычным делом. Люди брали товары «в долг» и гасили задолженность ежемесячно с зарплаты или доходов.

Ключевые реформы и «золотой век» банков

Настоящий прорыв произошёл после отмены крепостного права в 1861 году. Александр II начал реформировать банковскую систему, создавая полноценный Государственный банк с сетью отделений по всей стране.

Это был шаг к современной системе, где банки перестали быть просто ростовщиками и стали полноценными кредитными институтами.

Так что «жить в долг» в Российской империи было возможно, но это сильно отличалось от наших представлений о кредитах сегодня. Интересно, что вся система держалась на доверии.

Однако банки все же появились, несмотря на первые неудачи их создания. К началу XX века Россия имела уже достаточно развитую сеть банков и кредитных учреждений, которые способствовали экономическому росту страны.