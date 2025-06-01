Отпуск на Кубе и в Эмиратах: когда лучше ехать и как выбрать идеальное время для отдыха?

Отпуск — это время, когда хочется отдохнуть от повседневной суеты, зарядиться энергией, чтобы с новыми силами вернуться домой. От места для отдыха многое зависит, поэтому важно знать, куда вы отправляетесь.

Сегодня среди популярных направлений для отдыха — Куба и Эмираты. Когда все же стоит выбирать эти страны для отдыха?

Учредитель туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала порталу «Городовой» про особенности отдыха в этих странах.

Куба

«На Кубе заканчивается стандартно высокий сезон в апреле. Сентябрь, как и апрель переходный месяц, но уже с низкого сезона на высокий. Сейчас, в низкий сезон там могут быть быстрые тропические дожди, они конечно могут быть достаточно обильными, но быстро проходит и снова выходит солнышко и можно загорать. Соответственно, климат сейчас достаточно приемлемый и даже жаркий», — отмечает эксперт.

При этом, несмотря на низкий сезон, на Кубу часто летают летом, так как погода не сильно портится, а цены заметно ниже, а также в стране меньше туристов. Сезон дождей явно не испортит отдых, так что отправиться на Кубу летом — это верное решение.

«Цена восьми ночей и более — старт цен 210 тысяч на двоих, то есть вообще раздолье полное, так как цены в низкий сезон достаточно так серьезненько падают, поэтому Куба выгоднее летом», — говорит Наталья.

Эмираты

Эксперт отмечает, что в ОАЭ жарко круглый год. Страна находится за экватором, поэтому там уже совершенно другая погода, очень жаркая и сухая, не такая как на Кубе.

«С середины июля до сентября месяца мы вообще не рекомендуем туда летать. Конечно от года к году погода меняется, но стабильно середина июля-августа там очень жарко. Погулять можно будет только по Дубай-Молу. Вечером легче не становится, на улице становится очень душно», — предупреждает турагент.

Так что в Эмираты лучше лететь до середины июля, так как потом температура в тени будет там достигать порядка 45, иногда 50 градусов. Россиянам трудно выдержать такую погоду. Однако цены в такую погоду в Эмиратах значительно снижаются.