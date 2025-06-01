Городовой / Общество / Аромат леса дома: шеф-повар поделился необычным рецептом грибного супа с перловкой
Эксклюзив
Последние новости
Без Урганта, но с рэперами и певицами: кто в 2025-м будет выступать на «Алых парусах» Общество
Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом Общество
Названо место, где звёздам российской сцены лучше не выступать: а ведь в нем ежедневно собираются сотни тысяч россиян Общество
От стихийного до главного рынка Петербурга: как начиналась торговля на Сенной площади Общество
«Выехал 5-6 дней тому назад из моей проклятой деревушки»: как до появления железной дороги в Петербург добирались «на перекладных» Общество
Теги
Санкт-Петербург Истории Интересные факты Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Аромат леса дома: шеф-повар поделился необычным рецептом грибного супа с перловкой

Опубликовано: 1 июня 2025 15:02
Грибной суп
Аромат леса дома: шеф-повар поделился необычным рецептом грибного супа с перловкой
Городовой ру

Сезон тихой охоты прошел, а значит пора использовать свои трофеи по назначению.

Грибной суп — гастрономическое наслаждение, которое наполняет дом ароматом леса. Богатый вкус свежих грибов, нежный бульон и ароматные специи делают это блюдо идеальным выбором для семейного обеда или уютного ужина.

Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал порталу «Городовой», как приготовить самый вкусный грибной суп.

Ингредиенты

Ингредиенты Количество
Грибы 1 кг
Вода 3 литра
Перловка 0,5 стакана
Лук 1 шт
Морковь 1 шт
Картофель 5-6 шт
Лавровый лист по вкусу
Соль по вкусу
Тимьян по вкусу
Чеснок 1 зубчик

Приготовление

  1. Грибы промыть и нарезать;
  2. Перловку замочить на 1 час;
  3. Обжарить на сливочном масле грибы прямо в кастрюле;
  4. Добавить к грибам тимьян;
  5. В кастрюлю к обжаренным грибам вылить воду;
  6. Слить воду с перловки и отправить ее в суп;
  7. Варить грибы и перловку в течение 1 часа;
  8. Нарезать на кубики лук, морковь и картофель;
  9. На сковороде обжарить лук и морковь;
  10. Отправить классическую зажарку в суп;
  11. Добавить картофель и довести до кипения;
  12. Посолить суп и добавить лавровый лист;
  13. Выдавить в суп чеснок.
  14. Приправить суп зеленью

Такой грибной суп готовили еще в СССР. Приятного аппетита!

Новости по теме
Лук, картофель и свекла: что еще пора сажать в мае на петербургских дачах Лук, картофель и свекла: что еще пора сажать в мае на петербургских дачах 9 мая 2025 13:02
В Рязани — грибы с глазами: поговорка оказалась прямо связана с нашествием татаро-монгол В Рязани — грибы с глазами: поговорка оказалась прямо связана с нашествием татаро-монгол 8 июня 2025 23:01
Почему северяне не едят грибы: пища не для людей Почему северяне не едят грибы: пища не для людей 30 мая 2025 10:33
2 кг говядины, 20 кг картофеля и одна карамелька в день: подсчитано, как выживают пенсионеры 2 кг говядины, 20 кг картофеля и одна карамелька в день: подсчитано, как выживают пенсионеры 28 мая 2025 14:02
Как на русский язык переводится слово картофель: в оригинале значит совсем другое Как на русский язык переводится слово картофель: в оригинале значит совсем другое 26 мая 2025 11:03
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще