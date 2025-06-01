Аромат леса дома: шеф-повар поделился необычным рецептом грибного супа с перловкой

Грибной суп — гастрономическое наслаждение, которое наполняет дом ароматом леса. Богатый вкус свежих грибов, нежный бульон и ароматные специи делают это блюдо идеальным выбором для семейного обеда или уютного ужина.
Шеф-повар Святослав Спиваков рассказал порталу «Городовой», как приготовить самый вкусный грибной суп.
Ингредиенты
|Ингредиенты
|Количество
|Грибы
|1 кг
|Вода
|3 литра
|Перловка
|0,5 стакана
|Лук
|1 шт
|Морковь
|1 шт
|Картофель
|5-6 шт
|Лавровый лист
|по вкусу
|Соль
|по вкусу
|Тимьян
|по вкусу
|Чеснок
|1 зубчик
Приготовление
- Грибы промыть и нарезать;
- Перловку замочить на 1 час;
- Обжарить на сливочном масле грибы прямо в кастрюле;
- Добавить к грибам тимьян;
- В кастрюлю к обжаренным грибам вылить воду;
- Слить воду с перловки и отправить ее в суп;
- Варить грибы и перловку в течение 1 часа;
- Нарезать на кубики лук, морковь и картофель;
- На сковороде обжарить лук и морковь;
- Отправить классическую зажарку в суп;
- Добавить картофель и довести до кипения;
- Посолить суп и добавить лавровый лист;
- Выдавить в суп чеснок.
- Приправить суп зеленью
Такой грибной суп готовили еще в СССР. Приятного аппетита!