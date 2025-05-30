«Просто взяли шорты от пижамы»: советы стилиста на лето 2025

Пора закупаться легкими вещами, ведь наступило лето, но без совета стилиста тут не обойтись.

Лето 2025 года обещает быть особенно ярким и стильным благодаря разнообразию модных моделей шорт, которые становятся незаменимым элементом гардероба в теплое время года. Особое внимание как всегда уделяется комфорту и цвету. Поэтому без совета эксперта не обойтись.

Бермуды

Стилист Надежда Чеснокова рассказала «Городовому» какие модели шорт лучше выбрать в этом году.

«Самые модные шорты этого сезона — бермуды до колена и шорты от пижамки. Первые могут быть широкими, со складками на талии или прямыми от бедра, изо льна, денима, хлопка, шерсти, шелка, вискозы. Очень часто такие шорты идут в комплект к жакету или жилету как третий предмет, расширяющий брючный костюм, и выполнены из костюмной ткани, потому что брючные костюмы все еще актуальны, и с бермудами они даже интереснее и свежее выглядят, чем с брюками», — отмечает эксперт.

Пижамный стиль

Легкость и расслабленность приветствуется этим летом, поэтому модно смело выбирать пижамные шорты. Стилист советует не сомневаться и выбирать принты, как домашнем стиле.

«Создается ощущение, что просто взяли шорты от пижамы и пошли в них на улицу в комплекте с рубашкой, футболкой, топом, свитшотом и даже жакетом. Это тренд на все бельевое вот так трансформировался в шортах. Соответственно они обычно свободные, довольно короткие, часто с заниженной посадкой, на резинке и завязках. Нередко с бельевым принтом (цветочки всякие нежные) и с отделкой кружевом. Тренд интересный, смелый, но малоприменимый для большинства рабочих образов», — предупреждает стилист.

Что не носим?

Надежда не советует покупать узкие шорты длиной на три пальца ниже ягодиц. Такая плотность посадки и длина неактуальны даже в разделе «велосипедки». Однако, если очень хочется короткие шорты, то лучше взять широкие с отворотом снищу или складками на талии.