Как уберечь родных от мошенников: уроки из петербургской истории с обманом на 32 миллиона

В Петербурге и, в общем ,по всей России телефонное мошенничество в 2025 году достигло беспрецедентных масштабов. Обманщики продолжают придумывать все новые способы выманить деньги у доверчивых людей.

Недавний случай с 76-летней петербурженкой, которая лишилась 32 миллионов рублей — это лишь одна из множества таких историй, показывающих, насколько изощренными стали преступники.

Как обманывают жертв: классика и новые схемы

Женщина получила звонок с вопросом о коде домофона — это уже классическая уловка, чтобы получить доступ к телефону и перехватить СМС с кодами подтверждения.

Затем ей позвонили якобы из ФСБ и заявили, что ее накопления нужно срочно «задекларировать» из-за подозрений в финансировании украинской армии.

Под таким предлогом она передала мошенникам огромные суммы в разных валютах — рублях, евро и долларах. После этого она сняла еще деньги в банке и отдала их злоумышленникам, поверив, что так спасает свои сбережения.

Такие звонки — не редкость. Мошенники представляются сотрудниками ФСБ, полиции, банков, Росфинмониторинга и даже поликлиник. Они пугают жертв уголовными делами, обещают «безопасные» счета или курьеров для передачи денег, якобы для их сохранности.

Психолог Сергей Ланг рассказал «Городовому», как обезопасить своих родных от мошенников.

«Чаще всего под обман попадают родственники, с которым никто не общается. Допустим, эта 76-летняя бабушка могла чувствовать одиночество, к ней никто не приходил, с ней никто не созванивался, и поэтому она уделяет внимание любому, кто с ней выходит на какой-то контакт. Если бы она, например, общалась бы каждый день с дочкой, с сыном, или внуками, то она бы наверняка им рассказала об этой ситуации», — отмечает эксперт.

Родственникам важно помнить, что их родные находятся в зоне риска.

«Поэтому в первую очередь нужно общаться, разговаривать, объяснять, что никаких денежных переводов сомнительных делать не надо. Сообщать пароли, которые приходят на телефон, тоже никому не надо, и любые действия делать только после так называемого семейного совета. То есть сказать: «если тебе что-то предлагают, то позвони мне, мы решим, как поступить», — советует психолог.

Как защититься от мошенников

Прокуратура и полиция Петербурга регулярно напоминают простые, но важные правила: