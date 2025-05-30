«Осы любят пьянствовать»: как легко избавиться от опасных насекомых на даче

Полосатые насекомые могут не только укусить, но и испортить урожай.

На дачном участке появление ос — частая и неприятная проблема, особенно в разгар лета, когда созревают фрукты и варятся сладкие заготовки.

Эти полосатые насекомые привлекаются запахами и могут стать настоящей угрозой, поскольку при малейшей опасности они агрессивно жалят. Кроме того, они любят полакомиться фруктами в саду, высасывая их.

Чтобы сохранить комфорт и безопасность на даче, с осами нужно бороться. Агроном Елизавета Тихонова рассказала «Городовому», как избавиться от этих нежеланных гостей.

«Я всегда ставлю трехлитровые банки с бродиловкой. Это например, варенье разведенное, которое начинает бродить, а осы такое очень любят. Они лезут в банку, напиваются и тонут. Многие выползают пьяные. Вообще осы очень любят пьянствовать. Я часто под грушами ставлю банки с бродилками, и они выбирают ее, а не грушу. Их лучше всего давить, когда они вылетают из банки. Я действую так, потому что против них больше ничего не помогает», — поделилась советом Тихонова.

Но даже напившихся бродилки ос нужно давить осторожно, так как они могут напасть. Человек мало интересует насекомое, поэтому причин жалить его мало.

Оса просто расценивает любой источник звука как опасность. Особенно насекомое становится агрессивным, если человек машет руками и одет в одежду ярких цветов.

Поэтому в борьбе с осами будьте осторожны, а если насекомое все-таки укусило, то обратитесь к врачу.