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Смена часовых поясов, болезни и другие уловки, к которым прибегали школьники: как списывают на ЕГЭ

Опубликовано: 1 июня 2025 16:02
дети на экзамене
Смена часовых поясов, болезни и другие уловки, к которым прибегали школьники: как списывают на ЕГЭ
Фото: Городовой.ру

Методы не актуальные, по мнению учителя, потому смело делимся.

Тема эта щекотливая, но интересная. За годы наблюдений накопилось немало историй — забавных, нелепых и в чём-то даже поучительных. О морали — в конце. А пока — о схемах, лайфхаках и провалах, которые выпускники умудряются устраивать в погоне за заветными баллами.

ЕГЭ-туризм: история из прошлого

Когда-то действительно было так, что школьники ездили в южные регионы — считалось, что там с ЕГЭ проще. Такие «туристы» надеялись на лояльность организаторов. Но это давно в прошлом. Сейчас система отстроена, и подобное просто не работает. Равно как и первые схемы с айфонами — из той же эпохи.

Телефоны: фантазии против реальности

Некоторые пробуют прятать смартфоны в ботинки, под ремень, за маску. Всё это уже давно известно проверяющим. Они не вчера родились, и к стандартным хитростям относятся как к анекдоту.

Сложные схемы — например, с телефонами в бачках унитаза или со справками на повязку на голове — бывают, но крайне редко. Такие способы требуют вложений, нервов и почти шпионского мастерства. Иногда всё заканчивается тем, что устройство случайно находит уборщик — и тогда ни пожаловаться, ни вернуть не получится.

Шпаргалки: проще пронести, труднее использовать

На первый взгляд — рабочий вариант. Но по факту: пронести можно немного, а списать — ещё труднее. Постоянно бегать в туалет для подсмотра подсказок не получится, да и всё фиксируется. Подозрительное поведение могут легко заметить. Кроме того, если у школьника нет понимания, где и как применять ту или иную формулу, шпаргалка не спасёт.

Зато иногда помогает записать себе схемы решения самых сложных типов заданий. Если удастся одним глазом глянуть — может пригодиться. Но надеяться, что шпора решит весь ЕГЭ — наивно.

Реальный буст: задания с Дальнего Востока

Иногда выпускники из западной части страны рано утром просматривают задания, которые уже решали их ровесники на Дальнем Востоке — ведь ЕГЭ стартует в разных часовых поясах.

В 2021 году, например, это действительно помогло. Начиная с 2022-го такой форы уже не было. Стратегия неплохая, но нестабильная — как рулетка. К тому же, есть риск банально не выспаться и сдать хуже, чем мог бы.

Псевдоболезнь ради резервного дня

Иногда выпускники делают вид, что им плохо прямо на экзамене. Почти теряют сознание, просят выйти. Если всё срабатывает — получают шанс пересдать в резервный день.

И здесь есть логика: может попасться другая версия заданий, будет дополнительное время на подготовку, а атмосфера — спокойнее.

Но и тут нет гарантии. Всё зависит от того, как сложится с вариантами, самочувствием и, конечно, от уровня подготовки.

Так стоит ли оно того?

Если речь о паре баллов, которых не хватает до вуза мечты — возможно, стоит рискнуть, отмечает педагог. Но если надеяться только на списывание и пройти весь путь до диплома «по шпорам» — это путь в никуда. Без знаний человек не справится в университете и на реальной работе. Тактика «всё время списывать» — это мина замедленного действия. Когда взорвётся — вопрос времени.

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Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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