Ледяной щит для «Боровой» и новый тоннель к «Каретной»: как строят новую ветку метро в Петербурге

Зачем землю у «Боровой» превращают в лед?
Грунты в Петербурге коварные — кругом вода, песок и бессвязная глина. Чтобы вырыть глубокую шахту и не залить ее водой, метростроители используют проверенный трюк — заморозку.
На строительной площадке шахты № 850 (будущая станция «Боровая») подготовили верхнюю часть ствола. Там уже поставили защитные металлические стенки, вытащили лишнюю землю и смонтировали первые семь бетонных колец.
Теперь вокруг будущей шахты начинают бурить скважины. В них опустят трубы и пустят по ним ледяной раствор — рассол. Он заберет тепло из земли.
Грунт вокруг шахты превратится в прочную ледяную «стенку». После этого строители смогут спокойно и безопасно копать дальше вниз, сообщает канал "Подземник".
Четвертый фронт работ у «Каретной»
Пока у «Боровой» морозят грунт, возле будущей станции «Каретная» закипела работа над очередным тоннелем. Это уже четвертый подкуполный участок, который пробивают от шахты № 852.
Схема здесь масштабная:
- Два тоннеля в одну сторону уже роют проходческие щиты с красивыми именами «Вера» и «Любовь» — они идут к «Боровой» и «Заставской».
- В обратную сторону щит КТ-1 уже ведет работу над тоннелем второго пути. А сейчас стартовали работы по параллельному, первому пути.
Длина нового участка пока небольшая — около 80 метров. Рабочие уже подготовили проем, повернули трассу в нужное русло и смонтировали специальный укладчик СМ-1009.
Скоро этот подземный коридор соединит «Каретную» со следующей станцией — «Лиговский проспект-2».
Почему эта линия так важна для города?
Новая Красносельско-Калининская линия — один из самых ожидаемых транспортных проектов Петербурга. Она свяжет Юго-Запад города с центром и сильно разгрузит красную (Кировско-Выборгскую) ветку.
Станция «Каретная» станет пересадочной на «Обводный канал» фиолетовой ветки.
Это позволит пассажирам легко менять маршруты, не заезжая на и без того переполненные центральные пересадочные узлы вроде «Технологического института» или «Площади Восстания».
Ранее «Городовой» рассказывал, где построят «Фарфоровскую» и когда ждем первенцев кольцевой линии метро.