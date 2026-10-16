Ледяной щит для «Боровой» и новый тоннель к «Каретной»: как строят новую ветку метро в Петербурге

Строительство «коричневой» линии метро в Петербурге идет полным ходом.

Зачем землю у «Боровой» превращают в лед?

Грунты в Петербурге коварные — кругом вода, песок и бессвязная глина. Чтобы вырыть глубокую шахту и не залить ее водой, метростроители используют проверенный трюк — заморозку.

На строительной площадке шахты № 850 (будущая станция «Боровая») подготовили верхнюю часть ствола. Там уже поставили защитные металлические стенки, вытащили лишнюю землю и смонтировали первые семь бетонных колец.

Теперь вокруг будущей шахты начинают бурить скважины. В них опустят трубы и пустят по ним ледяной раствор — рассол. Он заберет тепло из земли.

Грунт вокруг шахты превратится в прочную ледяную «стенку». После этого строители смогут спокойно и безопасно копать дальше вниз, сообщает канал "Подземник".

Четвертый фронт работ у «Каретной»

Пока у «Боровой» морозят грунт, возле будущей станции «Каретная» закипела работа над очередным тоннелем. Это уже четвертый подкуполный участок, который пробивают от шахты № 852.

Схема здесь масштабная:

Два тоннеля в одну сторону уже роют проходческие щиты с красивыми именами «Вера» и «Любовь» — они идут к «Боровой» и «Заставской».

В обратную сторону щит КТ-1 уже ведет работу над тоннелем второго пути. А сейчас стартовали работы по параллельному, первому пути.

Длина нового участка пока небольшая — около 80 метров. Рабочие уже подготовили проем, повернули трассу в нужное русло и смонтировали специальный укладчик СМ-1009.

Скоро этот подземный коридор соединит «Каретную» со следующей станцией — «Лиговский проспект-2».

Почему эта линия так важна для города?

Новая Красносельско-Калининская линия — один из самых ожидаемых транспортных проектов Петербурга. Она свяжет Юго-Запад города с центром и сильно разгрузит красную (Кировско-Выборгскую) ветку.

Станция «Каретная» станет пересадочной на «Обводный канал» фиолетовой ветки.

Это позволит пассажирам легко менять маршруты, не заезжая на и без того переполненные центральные пересадочные узлы вроде «Технологического института» или «Площади Восстания».

Ранее «Городовой» рассказывал, где построят «Фарфоровскую» и когда ждем первенцев кольцевой линии метро.