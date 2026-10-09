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Кольцевая линия в Петербурге: где построят «Фарфоровскую» и когда ждем первенцев линии

Опубликовано: 9 октября 2026 12:49
 Проверено редакцией
Кольцевая линия в Петербурге: где построят «Фарфоровскую» и когда ждем первенцев линии
Кольцевая линия в Петербурге: где построят «Фарфоровскую» и когда ждем первенцев линии
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Санкт-Петербург медленно, но верно движется к своей Кольцевой линии метро.

Мечта нескольких поколений горожан начинает обретать реальные черты. Стало известно, где построят станцию «Фарфоровская» и с каких участков вообще начнётся стройка.

«Фарфоровская»: метро вместо гаражей

Власти города определились, где появится вестибюль станции «Фарфоровская». Она расположится между будущими станциями «Елизаровская-2» и «Международная-2», сообщает канал "Подземник".

Для входов и выходов выбрали «треугольник» в Невском районе — между Железнодорожным и Белёвским проспектами и ж/д путями. Сейчас там стоят гаражи и склады. Их снесут, а вдоль путей проложат новую автодорогу.

У «Фарфоровской» будет два отдельных павильона на поверхности — примерно как на станции «Горный институт».

Но запасаемся терпением. В городской программе до 2029 года этой станции нет. Реально увидеть «Фарфоровскую» мы сможем, скорее всего, ближе к 2040 году.

С чего начнут строить Кольцевую?

Пока «Фарфоровская» остается на бумаге, проектировщики взялись за северный участок Кольцевой. До 3 ноября в городе идут общественные обсуждения проекта первых двух отрезков.

Стройку разделили на две части:

  1. От «Лесной-2» до «Площади Калинина» (протяженность 3,8 км). Здесь построят две глубокие станции:
    • «Арсенальная» — с выходами на проспект Маршала Блюхера.
    • «Площадь Калинина» — с выходами на перекресток Кондратьевского и Полюстровского проспектов.
  2. От «Площади Калинина» до «Ладожской-2» (протяженность 4,5 км). На этом отрезке появятся еще две станции: «Полюстровский проспект-2» и «Большеохтинская-2».

Обслуживать поезда новой линии будет отдельное электродепо — «Ладожское». Документы по нему уже утвердили, сообщили в Смольном.

Зачем городу нужно свое «кольцо»?

Сейчас почти все ветки петербургского метро идут через центр. Из-за этого пересадочные узлы вроде «Технологического института» или «Площади Восстания» перегружены в часы пик.

Кольцевая линия свяжет между собой спальные районы. Горожанам больше не придется ехать в центр только для того, чтобы пересесть на соседнюю ветку.

Что построят в ближайшие годы?

Кольцевая линия — проект долгосрочный. Но метро строят и прямо сейчас.

Сегодня под землей работают несколько проходческих щитов. Прямо сейчас основные силы брошены на Красносельско-Калининскую (коричневую) и Лахтинско-Правобережную (оранжевую) линии.

Уже до 2030 года власти обещают открыть четыре новые станции на коричневой ветке:

  • «Броневая»
  • «Заставская»
  • «Боровая»
  • «Каретная»

А ознакомиться со схемами будущей Кольцевой линии и оставить свое мнение можно на сайте Комитета по градостроительству (КГА) до начала ноября.

Ранее «Городовой» рассказывал, спасет ли Кольцевая линия от «бутылочного горлышка» на окраинах Петербурга.

Автор:
Юлия Аликова
Новости Петербурга
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