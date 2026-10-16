Курица любит не чеснок и майонез, а простую и копеечную специю: вкус богатый, корочка золотистая

Используем для приготовления курицы куркуму - лучшая специя

Для маринования курицы принято использовать лимон, чеснок или майонез. Но есть и другая специя, которая делает мясо более аппетитным и ароматным. Речь идет о куркуме. Специя стоит очень дешево, при этом результат получается потрясающим.

Готовое мясо остается сочным, румяным и ароматным, из-за чего запах разносится не только по кухне. Блюдо можно готовить постоянно - семья всегда будет просить добавку.

Какие ингредиенты понадобятся

1 кг бедер куриных, 1 чайная ложка соли, 1 столовая ложка куркумы, 2 столовые ложки подсолнечного масла, 2 зубчика чеснока, ½ чайной ложки черного перца.

Приготовление

Вымойте куриные бедра, обсушите их бумажными полотенцами. Отдельно смешайте соль, масло, куркуму, натертый чеснок и перец. Обмажьте курицу, оставьте в таком виде на 20 минут, сообщает news.ru.

Нагрейте сковороду, обжарьте бедра по 5 минут на сильном огне - это задаст корочку. Уменьшите огонь, прикройте крышкой и продолжайте тушить еще 20-30 минут. Подавать мясо можно с любым гарниром.

Личный опыт автора “Городового” Полины Аксеновой

Полина Аксенова готовит курицу по этому рецепту каждую неделю. Она использует обмазку не только для мяса, но и для картофеля. Достаточно смешать картофельные дольки с обмазкой, выложить на противень и отправить в духовку. Из-за куркумы картошка приобретает красивый золотистый оттенок.

Фото: Сгенерировано ИИ

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