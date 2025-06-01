Минеральные воды и Сочи по карману каждому: петербургским пенсионерам открывается мир авиапутешествий с июня 2025

С июня 2025 года в Санкт-Петербурге для жителей почтенного возраста вводится новая льгота на проезд по специальной сниженной цене. Эта инициатива позволит пенсионерам и людям предпенсионного возраста путешествовать по России значительно выгоднее.

Право на участие в программе имеют женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, проживающие в Петербурге. Для получения льготы необходимо при оформлении билета указать свой возраст и отметить намерение воспользоваться бонусом.

При посадке потребуется предъявить паспорт для подтверждения возраста.

Что предлагает новая льгота?

Как пишет Neva.today, одна из отечественных авиакомпаний запустила бонусную программу, в рамках которой пенсионеры смогут приобретать билеты на ряд направлений по специальной цене — буквально за «копейки». Среди популярных маршрутов — южные города России, такие как Минеральные Воды и Сочи.

Однако льготная цена действует не на все направления, поэтому перед покупкой билета важно проверить, входит ли выбранный маршрут в программу.

Какие льготы еще доступны в этом году

Кроме того, государство продолжает оказывать пенсионерам всестороннюю поддержку, предоставляя не только пенсионные выплаты, но и широкий спектр льгот. Их можно найти на официальном сайте Соцфонда. Многие из них обновляются или расширяются, поэтому важно знать, на что можно рассчитывать и как воспользоваться мерами социальной поддержки.

Компенсации на оплату ЖКУ и капитального ремонта

Одной из самых востребованных льгот является компенсация расходов на коммунальные услуги и капитальный ремонт. Пенсионеры старше 70 лет получают компенсацию 50% от стоимости капитального ремонта, а пенсионеры старше 80 лет — полную компенсацию. Важное условие — наличие трудового стажа в Санкт-Петербурге не менее 20 лет и общий трудовой стаж не менее 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

Также в городе действует программа компенсации части оплаты ЖКУ для одиноких пенсионеров и семей, где все члены — пенсионеры или инвалиды.

Льготы на проезд

Неработающие пенсионеры имеют право на бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте — автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Для этого оформляется именной льготный билет, стоимость которого равна размеру ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Кроме того, пенсионеры могут воспользоваться скидками на железнодорожные и авиабилеты.

Налоговые льготы

Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на один объект каждого вида недвижимости (квартира, дом, гараж) площадью до 50 кв.м. Также действуют налоговые вычеты и скидки на транспортный налог, которые зависят от региона и мощности автомобиля.

Медицинские льготы

Пенсионерам предоставляются бесплатные или льготные лекарства, особенно инвалидам, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Военные пенсионеры и Герои Труда имеют право на бесплатное зубное протезирование. Кроме того, действует программа санаторно-курортного лечения по медицинским показаниям.

Дополнительные выплаты и надбавки

Пенсионеры старше 80 лет получают удвоенную фиксированную часть пенсии — сейчас это около 17 457 рублей. Также предусмотрены надбавки по уходу для тех, кто нуждается в посторонней помощи. В Санкт-Петербурге действуют региональные доплаты для ветеранов труда, тружеников тыла, блокадников и других льготных категорий.

Социальная помощь

Для пенсионеров с низким доходом предусмотрены адресные выплаты, продуктовые наборы и услуги социальных работников. В городе реализуются программы активного долголетия, включающие занятия спортом, обучение и культурные мероприятия.

Категория льгот Описание и условия Компенсация ЖКУ и капремонта Пенсионеры старше 70 лет получают компенсацию 50% взносов на капитальный ремонт; при стаже работы в СПб от 20 лет — компенсация 50% на оплату ЖКУ. Льготы на проезд Бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус, метро) для неработающих пенсионеров; именной льготный билет по цене, равной размеру ЕДВ. Также скидки на железнодорожные и авиабилеты. Налоговые льготы Освобождение от налога на один объект недвижимости (квартира, дом, гараж) до 50 кв.м, а также налоговые вычеты и скидки на транспортный налог (зависит от региона). Повышение пенсии после 80 лет Фиксированная часть пенсии удваивается (до 17 457 руб.), а также предоставляются дополнительные выплаты и надбавки по уходу. Доплаты за социальные статусы В Санкт-Петербурге предусмотрены доплаты ветеранам труда, труженикам тыла, блокадникам, матерям-героиням, многодетным семьям и другим льготным категориям. Для оформления необходимы заявления в соцзащиту или МФЦ. Медицинские льготы Бесплатные лекарства для ветеранов, инвалидов, участников ВОВ; бесплатное зубное протезирование для военных пенсионеров; санаторно-курортное лечение по показаниям. Социальная помощь Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для инвалидов, ветеранов, пострадавших от радиации и других льготников; адресная помощь при низком доходе. Льготы на газификацию и ЖКХ Компенсации на оплату газификации домов и коммунальных услуг для малоимущих и пенсионеров с низким доходом (до 14% дохода на ЖКУ в СПб).

Как оформить льготы?

Большинство льгот предоставляется при обращении в органы социальной защиты населения или многофункциональные центры (МФЦ). Для оформления необходимо предоставить паспорт, пенсионное удостоверение и документы, подтверждающие право на льготу (например, справку о трудовом стаже или статус ветерана).

Важно помнить, что некоторые льготы предоставляются автоматически (например, индексация пенсий), а для других требуется своевременное обращение.