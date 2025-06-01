Городовой / Город / Минеральные воды и Сочи по карману каждому: петербургским пенсионерам открывается мир авиапутешествий с июня 2025
Эксклюзив
Последние новости
«Это камикадзе»: можно ли бороться с медведкой на участке при помощи соли и песка Общество
Без Урганта, но с рэперами и певицами: кто в 2025-м будет выступать на «Алых парусах» Общество
Госдума предлагает увеличить маткапитал на миллион, но не всем: почему мамы 25+ остались за бортом Общество
Названо место, где звёздам российской сцены лучше не выступать: а ведь в нем ежедневно собираются сотни тысяч россиян Общество
От стихийного до главного рынка Петербурга: как начиналась торговля на Сенной площади Общество
Теги
Санкт-Петербург Истории Интересные факты Эксклюзив Продукты питания
Категории
Общество Спорт

Минеральные воды и Сочи по карману каждому: петербургским пенсионерам открывается мир авиапутешествий с июня 2025

Опубликовано: 1 июня 2025 14:02
Пенсионеры, льготы, петербургские пенсионеры туристы
Минеральные воды и Сочи по карману каждому: петербургским пенсионерам открывается мир авиапутешествий с июня 2025
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Полный гид по льготам для петербургских пенсионеров.

С июня 2025 года в Санкт-Петербурге для жителей почтенного возраста вводится новая льгота на проезд по специальной сниженной цене. Эта инициатива позволит пенсионерам и людям предпенсионного возраста путешествовать по России значительно выгоднее.

Право на участие в программе имеют женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет, проживающие в Петербурге. Для получения льготы необходимо при оформлении билета указать свой возраст и отметить намерение воспользоваться бонусом.

При посадке потребуется предъявить паспорт для подтверждения возраста.

Что предлагает новая льгота?

Как пишет Neva.today, одна из отечественных авиакомпаний запустила бонусную программу, в рамках которой пенсионеры смогут приобретать билеты на ряд направлений по специальной цене — буквально за «копейки». Среди популярных маршрутов — южные города России, такие как Минеральные Воды и Сочи.

Однако льготная цена действует не на все направления, поэтому перед покупкой билета важно проверить, входит ли выбранный маршрут в программу.

Какие льготы еще доступны в этом году

Кроме того, государство продолжает оказывать пенсионерам всестороннюю поддержку, предоставляя не только пенсионные выплаты, но и широкий спектр льгот. Их можно найти на официальном сайте Соцфонда. Многие из них обновляются или расширяются, поэтому важно знать, на что можно рассчитывать и как воспользоваться мерами социальной поддержки.

Компенсации на оплату ЖКУ и капитального ремонта

Одной из самых востребованных льгот является компенсация расходов на коммунальные услуги и капитальный ремонт. Пенсионеры старше 70 лет получают компенсацию 50% от стоимости капитального ремонта, а пенсионеры старше 80 лет — полную компенсацию. Важное условие — наличие трудового стажа в Санкт-Петербурге не менее 20 лет и общий трудовой стаж не менее 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин.

Также в городе действует программа компенсации части оплаты ЖКУ для одиноких пенсионеров и семей, где все члены — пенсионеры или инвалиды.

Льготы на проезд

Неработающие пенсионеры имеют право на бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте — автобусах, трамваях, троллейбусах и метро. Для этого оформляется именной льготный билет, стоимость которого равна размеру ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ). Кроме того, пенсионеры могут воспользоваться скидками на железнодорожные и авиабилеты.

Налоговые льготы

Пенсионеры освобождаются от уплаты налога на один объект каждого вида недвижимости (квартира, дом, гараж) площадью до 50 кв.м. Также действуют налоговые вычеты и скидки на транспортный налог, которые зависят от региона и мощности автомобиля.

Медицинские льготы

Пенсионерам предоставляются бесплатные или льготные лекарства, особенно инвалидам, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. Военные пенсионеры и Герои Труда имеют право на бесплатное зубное протезирование. Кроме того, действует программа санаторно-курортного лечения по медицинским показаниям.

Дополнительные выплаты и надбавки

Пенсионеры старше 80 лет получают удвоенную фиксированную часть пенсии — сейчас это около 17 457 рублей. Также предусмотрены надбавки по уходу для тех, кто нуждается в посторонней помощи. В Санкт-Петербурге действуют региональные доплаты для ветеранов труда, тружеников тыла, блокадников и других льготных категорий.

Социальная помощь

Для пенсионеров с низким доходом предусмотрены адресные выплаты, продуктовые наборы и услуги социальных работников. В городе реализуются программы активного долголетия, включающие занятия спортом, обучение и культурные мероприятия.

Категория льгот Описание и условия
Компенсация ЖКУ и капремонта Пенсионеры старше 70 лет получают компенсацию 50% взносов на капитальный ремонт; при стаже работы в СПб от 20 лет — компенсация 50% на оплату ЖКУ.
Льготы на проезд Бесплатный или льготный проезд в общественном транспорте (трамвай, троллейбус, автобус, метро) для неработающих пенсионеров; именной льготный билет по цене, равной размеру ЕДВ. Также скидки на железнодорожные и авиабилеты.
Налоговые льготы Освобождение от налога на один объект недвижимости (квартира, дом, гараж) до 50 кв.м, а также налоговые вычеты и скидки на транспортный налог (зависит от региона).
Повышение пенсии после 80 лет Фиксированная часть пенсии удваивается (до 17 457 руб.), а также предоставляются дополнительные выплаты и надбавки по уходу.
Доплаты за социальные статусы В Санкт-Петербурге предусмотрены доплаты ветеранам труда, труженикам тыла, блокадникам, матерям-героиням, многодетным семьям и другим льготным категориям. Для оформления необходимы заявления в соцзащиту или МФЦ.
Медицинские льготы Бесплатные лекарства для ветеранов, инвалидов, участников ВОВ; бесплатное зубное протезирование для военных пенсионеров; санаторно-курортное лечение по показаниям.
Социальная помощь Ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для инвалидов, ветеранов, пострадавших от радиации и других льготников; адресная помощь при низком доходе.
Льготы на газификацию и ЖКХ Компенсации на оплату газификации домов и коммунальных услуг для малоимущих и пенсионеров с низким доходом (до 14% дохода на ЖКУ в СПб).

Как оформить льготы?

Большинство льгот предоставляется при обращении в органы социальной защиты населения или многофункциональные центры (МФЦ). Для оформления необходимо предоставить паспорт, пенсионное удостоверение и документы, подтверждающие право на льготу (например, справку о трудовом стаже или статус ветерана).

Важно помнить, что некоторые льготы предоставляются автоматически (например, индексация пенсий), а для других требуется своевременное обращение.

Новости по теме
Пенсионеры Санкт-Петербурга с большим стажем могут претендовать на компенсацию уже в феврале: как ее получить Пенсионеры Санкт-Петербурга с большим стажем могут претендовать на компенсацию уже в феврале: как ее получить 1 февраля 2025 14:15
Налоговые льготы для пенсионеров в Санкт-Петербурге: за какое имущество можно не платить Налоговые льготы для пенсионеров в Санкт-Петербурге: за какое имущество можно не платить 29 января 2025 14:15
Не попросите — не получите: 7 скрытых льгот для пенсионеров в 2025 году, которые нужно «выбивать» Не попросите — не получите: 7 скрытых льгот для пенсионеров в 2025 году, которые нужно «выбивать» 14 мая 2025 14:02
Минус к копеечке: список льгот, которыми пенсионеры часто пренебрегают Минус к копеечке: список льгот, которыми пенсионеры часто пренебрегают 16 апреля 2025 14:07
Пенсионеры «распробовали» новые льготы: более 120 тысяч петербуржцев оформили особые карты Пенсионеры «распробовали» новые льготы: более 120 тысяч петербуржцев оформили особые карты 13 марта 2025 12:01
Автор:
Ксения Пронина
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 2
🙏
😹 2
🙀
😿 1
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще