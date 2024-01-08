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Вещи будут испорчены: эти ошибки при ручной стирке допускают 9 из 10 хозяек

Вещи будут испорчены: эти ошибки при ручной стирке допускают 9 из 10 хозяек
Сохранить презентабельный вид нарядов просто

Лучше отказаться от многолених привычек.

Ручная стирка кажется самым щадящим методом. Так хозяйки обычно очищают вещи из деликатных тканей. Однако нередко наряды в итоге все равно оказываются испорченными. Происходит это из-за трех ошибок, которые совершают практически все.

Сильно тереть пятна

Чтобы убрать загрязнения, хозяйки обычно начинают активно тереть проблемные места. При таком подходе можно повредить шерсть, синтетику и шелк. Лучше капнуть немного пятновыводителя и оставить наряд на 15 минут, а затем аккуратно постирать.

Споласкивать под краном

Если выставить слишком большой напор воды, то вещь может растянуться. Рекомендуется ополаскивать белье в тазике.

Выкручивать вещи, чтобы лучше отжать

При таком способе отжима можно запросто испортить ткань. Лучше бережно сдавить ее несколько раз, а потом положить в махровое полотенце, чтобы впитались остатки воды, пишет «Лайфхакер».

Источник фото: Фотобанк — legion-media.ru

Общество Советы
8 января 2024 13:00
Мария Ермак
Мария Ермак
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