Сделаны из отходов или качественных субпродуктов? Рейтинг паштетов от Роскачества

Паштет с мясом и печенью — продукт вроде бы привычный, но исследования Роскачества показали: доверять каждой пачке не стоит. Проверили 16 марок и вскрыли столько сюрпризов, что аппетит пропадает у половины списка.

Лучше всех показала себя «Окраина» — паштет признан безопасным, вкусным и даже получил российский Знак качества. На втором месте «Агрокомплекс Выселковский», который тоже может претендовать на этот знак.

Чуть ниже, но всё ещё в плюсе, оказались «Кировский мясокомбинат», «Ратимир» и даже «365 дней». Эти паштеты соответствуют требованиям законодательства и не вызывают вопросов у экспертов.

А вот дальше начинается грязная кухня. В паштетах «АВ Уже готово» и «СПК» нашли кишечную палочку. В «Рузком» и «СПК» — клостридии, а в «Атяшево» обнаружили антибиотик флорфеникол.

У «Микояна», «Бахрушина» и ряда других марок зашкаливало количество микроорганизмов, что говорит о нарушении технологий и санитарии. Иногда в продукте попадались ингредиенты, которых не было на этикетке: от крахмала до свиной шкурки.

Органолептика тоже подвела многих. «Атяшево» и «Микоян» отличились посторонними запахами, «Рублевский» поразил коричневым цветом, «Егорьевская фабрика» — кисловатым привкусом.

Вывод жёсткий: из 16 торговых марок лишь у пяти всё в порядке, а два бренда заслужили право носить знак качества. Всё остальное — лотерея для желудка. Роскачество советует: выбирайте паштет с высоким содержанием белка, без лишних добавок и храните его не больше двух суток после вскрытия. Всё остальное — рискованный эксперимент.

Отмечаем, что данные актуальны на момент проведения исследования.