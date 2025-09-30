Баня-шайба в Москве: история и судьба уникального памятника ленинградского конструктивизма

На площади Мужества, по адресу ул. Карбышева, 29а, стоит необычное круглое здание — памятник ленинградского конструктивизма. Его спроектировал архитектор Александр Никольский в 1927–1930 годах при участии Владимира Гальперина, Николая Демкова и Александра Крестина.

Архитектурный эксперимент Никольского

Первоначальный проект был смелым: комплекс должен был включать бани, открытый бассейн во дворе и солярий на крыше. Над внутренним двориком планировался стеклянный купол, а часть помещений — углубить в землю ради теплоизоляции.

От этих идей отказались как слишком сложных, но сама форма и бассейн под открытым небом сохранились.

Примечательно, что история этого места началась раньше: ещё в 1882 году здесь стояла каменная баня по проекту архитектора Павла Юрьевича Сюзора. В XX веке новое здание получило современное прозвище — "бани-шайбы" за свой круглый силуэт.

Блокадные страницы

Круглые бани продолжали работать даже в самые тяжёлые годы. Осенью 1941-го их закрыли из-за отсутствия воды, топлива и электричества. Но уже весной 1942 года бани открылись снова.

Наши дни

Здание Круглых бань и сегодня сохраняет своё назначение: здесь по-прежнему можно попариться и поплавать в бассейне под открытым небом.

В 2020 году начались реставрационные работы фасадов, чтобы сохранить этот памятник архитектуры конструктивизма.