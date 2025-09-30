Городовой / Город / Цифергауз: как медиаарт на Новой Голландии меняет представление о современном искусстве
Цифергауз: как медиаарт на Новой Голландии меняет представление о современном искусстве

Опубликовано: 30 сентября 2025 16:00
"Цифергауз"
Городовой ру

Выставки, кинопоказы и лекции в сердце Новой Голландии.

Старинное здание на острове Новая Голландия сегодня стало домом для самых современных форм искусства. В его стенах регулярно проходят выставки диджитал-арта, показы кино, лекции и мастер-классы.

Пространство технологий

"Цифергауз" оборудован проекционными экранами необычных форм, инновационными проекторами-шаттлами и акустикой концертного уровня. Всё это превращает галерею в идеальное пространство для диалога художника и зрителя на языке технологий.

Поддержка молодых авторов

Здесь не только показывают знаковые проекты со всего мира, но и помогают новым российским художникам. Организаторы берут на себя все расходы по производству и установке арт-проектов, давая возможность авторам сосредоточиться на творчестве.

Для тех, кто ищет новое

В галерее находят место проекты, затрагивающие современные темы — от цифровизации до взаимодействия искусства и технологий. Для зрителей же галерея остаётся местом, где можно погрузиться в атмосферу медиаарта и почувствовать, как технологии меняют наше восприятие мира.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
