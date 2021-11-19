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Видео с концерта певицы Марины Хлебниковой, который прошел незадолго до пожара

Опубликовано: 19 ноября 2021 10:15
Видео с концерта певицы Марины Хлебниковой, который прошел незадолго до пожара
Видео с концерта певицы Марины Хлебниковой, который прошел незадолго до пожара
Источник фото: print screen с видео

Стали известны новые подробности пожара в квартире Марины Хлебниковой. Выяснилось, что одно из последних выступлений Хлебниковой перед трагедией прошло в санатории Октябрьский в городе Сочи. Запись опубликована 14 ноября в Instagram-аккаунте «oktyabrskysan».

Дочь Хлебниковой Доминика рассказала, что в злополучный день мама вернулась с гастролей сильно утомленном состоянии и курила у окна. Именно непотушенная сигарета рассматривается в качестве основной причины возгорания.

Команда Марины Хлебниковой призвала с «холодной головой» отнестись к сложившейся ситуации и ждать официальных новостей от артистки. «Все мы с вами пребываем в неком состоянии шока от случившегося, и естественно что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии как только сможем. Давайте вместе наберёмся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не «напрыгивать» на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии - мы обязательно их дадим.Всем вам огромное спасибо за поддержку», — сообщается в официальном Instagram-аккаунте артистки.

Ранее стало известно, что пожар в квартире российская певицы произошёл в Москве вечером в четверг, 18 ноября. Площадь пожара составила десять квадратных метров — из горящей квартиры было спасено пять человек, двоим из которых потребовалась медицинская помощь. Марина Хлебникова госпитализирована с ожогами и отравлением угарными газами. Ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

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Автор:
Вадим Антиликаторов
Шоу-бизнес
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