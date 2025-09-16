Городовой / Общество / «Не сегодня, не завтра»: как в Госдуме видят будущее рабочей недели в России
«Не сегодня, не завтра»: как в Госдуме видят будущее рабочей недели в России

Опубликовано: 16 сентября 2025 00:02
работа
globallookpress/Shatokhina Natalia

В Госдуме заявили о постепенном переходе России к четырехдневной рабочей неделе, но отметили, что это не должно происходить принудительно и подойдет не для всех профессий.

Рынок труда в России постепенно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но этот процесс не должен навязываться.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.

Он подчеркнул, что нельзя допустить снижения дохода граждан или негативных последствий для предприятий.

Как это сейчас происходит на заводах АвтоВАЗ, ГАЗ, ЦЕМРОС и УАЗ.

Удаленка и смешанная занятость

Нилов отметил, что некоторые работодатели уже перешли на четырехдневную, а то и трехдневную неделю путем “перераспределения ресурсов и самоорганизации”.

“Поэтому со временем мы перейдем, я уверен, но это не сегодня, не завтра и не послезавтра. И не для всех сфер”, — заключил депутат.

