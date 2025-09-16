«Не сегодня, не завтра»: как в Госдуме видят будущее рабочей недели в России

Рынок труда в России постепенно перейдет к четырехдневной рабочей неделе, но этот процесс не должен навязываться.
Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов в беседе с ТАСС.
Он подчеркнул, что нельзя допустить снижения дохода граждан или негативных последствий для предприятий.
Как это сейчас происходит на заводах АвтоВАЗ, ГАЗ, ЦЕМРОС и УАЗ.
Удаленка и смешанная занятость
Нилов отметил, что некоторые работодатели уже перешли на четырехдневную, а то и трехдневную неделю путем “перераспределения ресурсов и самоорганизации”.
“Поэтому со временем мы перейдем, я уверен, но это не сегодня, не завтра и не послезавтра. И не для всех сфер”, — заключил депутат.