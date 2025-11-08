Городовой / Город / Первый звонок — и сразу на рельсы: в Невском районе открыли ГЭТ‑класс для будущих работников городского транспорта
Первый звонок — и сразу на рельсы: в Невском районе открыли ГЭТ‑класс для будущих работников городского транспорта

Опубликовано: 8 ноября 2025 18:33
Городовой ру

В школе № 334 начал работу первый специализированный учебный класс, где школьников знакомят с профессиями городского электротранспорта и формируют будущий кадровый резерв отрасли.

В школе № 334 при Трамвайном парке № 7 начал действовать специализированный класс, связанный с городским электрическим транспортом. Это первый подобный проект в пределах Невского района, который направлен на ознакомление школьников с профессиональными направлениями в этой сфере. Реализация инициативы нацелена на формирование будущих кадров для транспортной отрасли города.

В процессе занятий подростки получили возможность попробовать себя в роли сотрудников электротранспорта. Так, участники пробовали самостоятельно менять информацию на маршрутных табло трамваев и приводить в действие токоприёмник. Подобные опытные занятия помогают ученикам напрямую познакомиться с реальной работой транспортников.

На данный момент в Санкт-Петербурге при содействии «Горэлектротранса» открыто всего шесть таких образовательных классов. В них ребята погружаются в изучение технических характеристик электротранспорта, знакомятся с его историей и востребованными профессиями отрасли. Подобный опыт способствует выбору будущей специальности ещё в период обучения в школе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
