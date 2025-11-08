Первый звонок — и сразу на рельсы: в Невском районе открыли ГЭТ‑класс для будущих работников городского транспорта

В школе № 334 при Трамвайном парке № 7 начал действовать специализированный класс, связанный с городским электрическим транспортом. Это первый подобный проект в пределах Невского района, который направлен на ознакомление школьников с профессиональными направлениями в этой сфере. Реализация инициативы нацелена на формирование будущих кадров для транспортной отрасли города.
В процессе занятий подростки получили возможность попробовать себя в роли сотрудников электротранспорта. Так, участники пробовали самостоятельно менять информацию на маршрутных табло трамваев и приводить в действие токоприёмник. Подобные опытные занятия помогают ученикам напрямую познакомиться с реальной работой транспортников.
На данный момент в Санкт-Петербурге при содействии «Горэлектротранса» открыто всего шесть таких образовательных классов. В них ребята погружаются в изучение технических характеристик электротранспорта, знакомятся с его историей и востребованными профессиями отрасли. Подобный опыт способствует выбору будущей специальности ещё в период обучения в школе.