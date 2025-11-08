Городовой / Общество / На вопросе о советском ГАИ знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли дать верный ответ: петербуржцы старшего поколения догадались бы сразу
На вопросе о советском ГАИ знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли дать верный ответ: петербуржцы старшего поколения догадались бы сразу

Опубликовано: 8 ноября 2025 19:30
Хрустальная сова
На вопросе о советском ГАИ знатоки «Что? Где? Когда?» не смогли дать верный ответ: петербуржцы старшего поколения догадались бы сразу
Фото: Городовой.ру

Вот такая заковыристая задача. Справитесь?

Иногда в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» провалы случаются не на самых хитрых или многоходовых вопросах, а на тех, где ответ лежит буквально в одном шаге. Такой эпизод произошёл 6 июня 2021 года в игре команды Виктора Сиднева.

Вопрос касался правил службы сотрудников ГАИ СССР. Зачитал его инспектор дорожно-патрульной службы Москвы Станислав Нестеркин:

«Это было введено с 1 июня 1985 года на основании приказа министра внутренних дел СССР Виталия Федорчука “в целях дальнейшего наведения порядка в несении службы, повышения личной ответственности сотрудников Госавтоинспекции за строжайшее соблюдение служебной дисциплины и социалистической законности”. О чём речь?»

Команда предположила, что речь идёт об обязанности инспектора представляться. Но правильный ответ был другим.

Правильный ответ

В 1985 году для сотрудников ГАИ был введён нагрудный отличительный знак — жетон с личным номером. Он предназначался для повышения ответственности и возможности идентифицировать сотрудника при исполнении.

Сегодня подобный атрибут кажется естественной частью формы, но в советской системе это было важным нововведением. Именно этот факт и стал ключом к верному ответу.

Если вы догадались — значит, отлично знакомы с историей дорожной службы.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
