Странный металлический диск из прошлого: что это за предмет, который лежал на каждой советской кухне

На старых советских кухнях встречалось много характерных предметов — жестяные крышки, проволочные подставки, тяжёлые чайники. Но один из наиболее загадочных для современного взгляда — металлический диск с отверстиями в центре, который обычно лежал прямо на газовой горелке.
Этот предмет сегодня легко принять за ненужную деталь плиты, хотя раньше он был незаменим. Речь идёт о рассекателе пламени — простом устройстве, которое помогало готовить аккуратнее и экономичнее.
Зачем он был нужен
Рассекатель распределял огонь равномерно и снижал температуру нагрева. Он защищал посуду от копоти, особенно на старых плитах, где пламя часто горело неровно. Благодаря диску можно было спокойно греть молоко, томить каши, варить суп без риска подгорания или «убегания».
Такие диски быстро темнели, но служили долго: их достаточно было прокалить или почистить металлической мочалкой.
Почему их больше не используют
Современные газовые плиты позволяют точно регулировать мощность огня, а большинство кастрюль и сковород имеют толстое многослойное дно, которое распределяет тепло само по себе. Кроме того, электрические и индукционные плиты вообще не нуждаются в рассекателях.
Когда-то это был один из главных кухонных «секретов» — а теперь превратился в артефакт эпохи, который многие молодые люди просто не узнают.