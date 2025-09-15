Лев с кренделем и хлебные пирамиды: какие заведения украшали двуглавым орлом в дореволюционном Петербурге

Реклама в дореволюционном Петербурге прошла путь от нерегулируемых вывесок до настоящего искусства и высокотехнологичного света.

Наружная реклама — это не современное изобретение. Ее корни уходят далеко в прошлое, ещё в XVIII веке жители Петербурга уже активно украшали улицы разными вывесками, чтобы привлечь покупателей.

Расскажем, как развивалась реклама, какие у нее были особенности и правила.

Влияние императриц на рекламу

В первые годы петровской эпохи вывески появлялись без особого порядка и регулирования.

Но в 1752 году императрица Елизавета Петровна решила очистить главные улицы Петербурга от рекламных вывесок, разрешив оставлять рекламу только на менее оживленных улицах, пишет kudago.

Через год она уточнила, что нельзя сдавать комнаты с окнами на главные улицы для размещения рекламы.

Эти ограничения просуществовали до 1770 года, пока царствующая Екатерина II не отменила их и не разрешила ставить вывески где угодно.

Более того, она установила первые правила: вывески должны были быть из дерева, крепиться к стене или подвешиваться на железных опорах, а расстояние от стены не должно было превышать аршин.

Запрещалось использовать бумагу или кожу, и особенно строго ограничивали рекламу гробов и нижнего белья, а надписи должны были быть приличными. Эти правила работали и в Петербурге, и в Москве.

Натюрморты на улицах города

К середине XIX века наружная реклама в Петербурге стала настоящим искусством. Люди пытались выделиться яркими и красочными вывесками, украшали их изображениями с натюрмортами.

Так покупатели понимали, что купить в той или иной лавке, даже если они не умели читать.

Появились петербургские традиции в рекламе. Например, золотой лев с кренделем на вывеске означал немецкую булочную, а хлебные пирамиды на темном фоне символизировали русскую булочную.

Аптеки и питейные заведения украшали двуглавым орлом, а рестораны зачастую выставляли вывески с меню и именем хозяина, пишет Рамблер.

Очень примечательно, что мастерские и магазины использовали вывески в виде увеличенных предметов. К примеру, большое пенсне с синими линзами означало, что здесь продают очки.

Аналогично это было с гигантскими часами, шляпами, цилиндрами, сапогами и ножницами. Это был яркий и наглядный способ рекламы.

Материалы и свет

Кроме дерева, вывески делали из стекла, жести и олова. Некоторые даже подсвечивали их газовыми фонарями — это делало рекламу заметнее в темное время суток.

С ростом грамотности на вывесках появлялось все больше текста. Такими яркими живописными рекламными плакатами любили любоваться горожане — это были настоящие художественные полотна.

Первую световую рекламу в Петербурге разрешили установить весной 1912 года. Вскоре на крыше дома №23 на Невском проспекте появилась конструкция из 1760 лампочек.

К 1916 году световая реклама стала повсеместной, особенно на кинотеатрах. Она начала заменять уличные фонари, делая город по вечерам ярче и живее, пишет АиФ.

К сожалению, после революции часть этих вывесок исчезла, но некоторые сохранились и теперь находятся в музее истории Петербурга.

Реклама на транспортных средствах и улицах

Кроме вывесок, в конце XIX и начале XX веков появились и новые виды рекламы.

Например, объявления размещали на конных трамваях — металлические листы с рекламой прикрепляли к империалам конки, пишет adresaspb.com.

В Петербурге появились специальные деревянные витрины с афишами и объявлениями, расположенные на улицах.