«Пышки разогревают в микроволновке»: топ раскрученных мест в Петербурге, которые могут разочаровть

Санкт-Петербург — город, который манит своей красотой и историей. Однако, среди множества достопримечательностей встречаются места, посещение которых может оставить лишь горькое послевкусие.

«Музеи» на Невском: пустая трата денег

“Ни в коем случае не ходите в места, маскирующиеся под музеи”, — пишет канал "Тонкости туризма".

Под таковыми подразумеваются зеркальные лабиринты, музей оптических иллюзий, “Дом вверх дном” и музей восковых фигур.

“Все эти “музеи” находятся прямо на Невском, но ничего петербургского или полезного в них нет. Пустая трата денег”, — подчеркивает автор.

Музей шоколада (точнее, просто магазин) также попал в этот список.

«Советская провинциальная культура»: музыкальные фонтаны

Музыкальные фонтаны на Московской площади вызывают у многих недоумение.

“Вам не кажется немного абсурдно наблюдать свето-музыкальный фонтан вокруг памятника Ленину?”

Это место, по мнению автора, “объект советской провинциальной культуры в населенных пунктах, где нет других достопримечательностей”.

Музей “Россия — моя история” также может разочаровать: “гигантский музей похож на очень плохой и даже немного извращенный учебник истории”.

"Тупо школьный курс истории в картинках", — пишут в отзывах.

Обзорные экскурсии и Петергоф: выбор маршрута имеет значение

Стоит внимательно выбираь обзорные и автобусные экскурсии. Можно попасть на скучные.

Добираться в Петергоф стоит только на катере, избегая пробок и духоты автобусов.

«Раскрученные» места и «пышечная» на Большой Конюшенной

Гастрономические разочарования также подстерегают туристов.

“Не ешьте в Пышечных и Чебуречных в туристических местах”.

Яркий пример — знаменитая пышечная на Большой Конюшенной, 25.

“Не вкусно, очень дорого, и за такие деньги они разогревают пышки в микроволновке”, — жалуется горожанин.

Альтернативой могут стать проверенные сетевые кафе или рестораны, вроде “Штолле”.

Новая Голландия

Разочарование вызвала и Новая Голландия.

“Главная моя претензия к Новой Голандии, что памятник XVIII в. реконструировали, а не отреставрировали, т.е. уничтожили его историческую подлинность”, — пишут в отзывах.

Комментарии других туристов подтверждают эти наблюдения.

"А что тут делать?"