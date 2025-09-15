«Пышки разогревают в микроволновке»: топ раскрученных мест в Петербурге, которые могут разочаровть

Санкт-Петербург — город, который манит своей красотой и историей. Однако, среди множества достопримечательностей встречаются места, посещение которых может оставить лишь горькое послевкусие.
«Музеи» на Невском: пустая трата денег
“Ни в коем случае не ходите в места, маскирующиеся под музеи”, — пишет канал "Тонкости туризма".
Под таковыми подразумеваются зеркальные лабиринты, музей оптических иллюзий, “Дом вверх дном” и музей восковых фигур.
“Все эти “музеи” находятся прямо на Невском, но ничего петербургского или полезного в них нет. Пустая трата денег”, — подчеркивает автор.
Музей шоколада (точнее, просто магазин) также попал в этот список.
«Советская провинциальная культура»: музыкальные фонтаны
Музыкальные фонтаны на Московской площади вызывают у многих недоумение.
“Вам не кажется немного абсурдно наблюдать свето-музыкальный фонтан вокруг памятника Ленину?”
Это место, по мнению автора, “объект советской провинциальной культуры в населенных пунктах, где нет других достопримечательностей”.
Музей “Россия — моя история” также может разочаровать: “гигантский музей похож на очень плохой и даже немного извращенный учебник истории”.
"Тупо школьный курс истории в картинках", — пишут в отзывах.
Обзорные экскурсии и Петергоф: выбор маршрута имеет значение
Стоит внимательно выбираь обзорные и автобусные экскурсии. Можно попасть на скучные.
Добираться в Петергоф стоит только на катере, избегая пробок и духоты автобусов.
«Раскрученные» места и «пышечная» на Большой Конюшенной
Гастрономические разочарования также подстерегают туристов.
“Не ешьте в Пышечных и Чебуречных в туристических местах”.
Яркий пример — знаменитая пышечная на Большой Конюшенной, 25.
“Не вкусно, очень дорого, и за такие деньги они разогревают пышки в микроволновке”, — жалуется горожанин.
Альтернативой могут стать проверенные сетевые кафе или рестораны, вроде “Штолле”.
Новая Голландия
Разочарование вызвала и Новая Голландия.
“Главная моя претензия к Новой Голандии, что памятник XVIII в. реконструировали, а не отреставрировали, т.е. уничтожили его историческую подлинность”, — пишут в отзывах.
Комментарии других туристов подтверждают эти наблюдения.
"А что тут делать?"
"Совсем плохо с культурной и творческой программой. Целый ряд исторических зданий безвозвратно утерян".