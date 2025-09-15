Городовой / Город / Как Финляндская железная дорога изменила Петербург: история однопутного моста и его «двойника»
Как Финляндская железная дорога изменила Петербург: история однопутного моста и его «двойника»

Опубликовано: 15 сентября 2025 18:14
Финляндская железная дорога
Два моста, одна река и более века истории.

Когда в 1870 году открыли Финляндскую железную дорогу и появился Финляндский вокзал, выяснилось, что товарные поезда оказались отрезаны от центра Петербурга.

Чтобы решить проблему, прямо по Синопской набережной проложили временную Калашниковскую ветку: составы шли через Литейный мост и вдоль берега Невы. Решение оказалось неудобным, и власти стали искать более надёжный выход.

Первый мост: красивый, но однопутный

В 1910–1913 годах построили Финляндский железнодорожный мост. Его проект создали инженер Григорий Кривошеин и архитектор Владимир Апышков, работавшие также над Большеохтинским мостом.

Внешне конструкции действительно схожи, но у Финляндского был один серьёзный минус: мост сделали однопутным. Из-за этого поезда вынуждены были ждать, пока пройдёт встречный состав.

Второй мост: дублёр перестроечной эпохи

В 1980-е годы решили удвоить пропускную способность. Рядом возвели второй мост (1983–1987), в точности повторяющий конструкцию первого, но с новыми технологиями.

Его центральный пролёт разводится вертикально, поднимаясь на двух пилонах. А наличие двух мостов рядом позволило организовать раздельное движение: один путь — на старом мосту, другой — на новом.

Сегодня Финляндский мост — это фактически два моста, объединённых одним именем.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
