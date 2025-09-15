Трогательный Петербург: как Ангел Шустрова стал символом душевности

В Измайловском саду у Фонтанки, в тишине зелёных аллей, сидит маленький бронзовый ангел. Он не смотрит на прохожих свысока — наоборот, устроился на скамейке, словно приглашая присесть рядом. Петербургский Ангел — не просто памятник, а живая метафора самого города, где за суровой погодой всегда скрывается тепло человеческих сердец.

Скульптор с душой петербуржца

Создатель Ангела — Роман Шустров, известный художник и скульптор, автор множества городских скульптур "малых форм". Петербургский Ангел появился в 2012 году и сразу стал символом неофициального Петербурга: не парадного, а уютного и немного задумчивого.

Символ поколения

Ангел посвящён старшему поколению горожан — тем, кто прошёл через лишения и перемены, но сохранил в себе главное: доброту, открытость и способность улыбаться.

Его мягкий взгляд и скромная поза напоминают о том, что истинная сила Петербурга — не в граните дворцов, а в людях, которые умеют оставаться человечными.

Тепло в любую погоду

У этого памятника есть одна особая традиция: горожане "одевают" Ангела по сезону. Зимой ему надевают шапочку и шарфик, чтобы маленький бронзовый хранитель не замёрз. Весной и осенью гардероб меняется, а летом горожане вкладывают Ангелу в руки свежие цветы.

Эта забота превращает скульптуру в настоящий символ участия и добросердечности.

Ангел сегодня

Петербургский Ангел давно перестал быть просто арт-объектом. Он стал местом встреч, фотосессий и тихих разговоров. Многие приходят к нему за настроением, чтобы вспомнить о простых ценностях: доброте, внимании, дружбе.