В тени великого отца: сложные судьбы детей Александра Пушкина

Несмотря на разные пути и разные испытания, все дети и потомки Пушкина так или иначе были связаны с духовным наследием отца.

Александр Сергеевич Пушкин и его жена Наталья Гончарова были счастливыми родителями четверых детей — две дочки и два сына. Их имена — Мария, Александр, Григорий и Наталья.

Каждый из них прожил свою жизнь, часто непростую, но при этом так или иначе нес в себе дух и наследие великого отца.

Любимая старшая дочь Мария Александровна

Мария родилась в 1832 году и была самой старшей из детей. Поэт очень любил дочь и называл ее «маленькой литографией».

По воспоминаниям современников, она была прототипом героини Льва Толстого из «Анны Карениной», особенно по грации движений, красивым рукам и темным волосам, пишет История.рф.

Мария получила отличное образование, изучала французский, немецкий, историю и литературу, а позже стала фрейлиной у великой княгини Марии Александровны.

Она вышла замуж за Леонида Гартунга, офицера и друга брата. К сожалению, судьба мужа оказалась трагичной — необоснованное обвинение в краже привело Леонида к самоубийству.

После этого тяжелого испытания Мария так и не вышла замуж повторно. Так же бережно она бережно хранила память о своем гениальном отце.

Военный и просветитель Александр Александрович

Сын поэта, Александр, родился в 1833 году и большую часть жизни посвятил военной службе.

Он участвовал в Крымской войне и русско-турецкой кампании, проявил себя как храбрый офицер и дослужился до генерала.

Позже Александр Александрович занялся просвещением и развитием системы образования. Он заведовал учебной частью коммерческого училища и входил в советы женских институтов, пишет historical-baggage.ru.

Александр умер в год начала Первой мировой войны — в 1914 году.

Младший сын Григорий — хранитель памяти отца

Григорий Пушкин родился в 1835 году и сначала служил в армии, но потом стал мировым судьей и общественным деятелем.

Он проживал в имении отца в Михайловском, где создал первый мемориальный кабинет Александра Сергеевича.

Григорий тщательно сохранял личные вещи и рукописи поэта, организовывал литературные вечера и следил за тем, чтобы память о Пушкине не была утеряна, сообщает obrazovaka.ru.

Его жизнь была более спокойной, чем у старших братьев и сестер, но роль Григория в сохранении культурного наследия поэта была неоценимой.

Младшая дочь Наталья — сложная личная судьба

Самая младшая дочь, Наталья, родилась в 1836 году и была по характеру очень похожа на отца — упрямая, озорная и впечатлительная.

Ее детство омрачила трагедия с отцом, которого она едва помнила. После второго замужества матери Наталья выросла под присмотром отчима.

Первая любовь Натальи не сложилась: ей запрещали связывать себя браком с Николаем Орловым.

Потом она вышла замуж за генерала Михаила Дубельта, чей характер и поведение оказались далеко не идеальными — ревность, грубость и проигрыш всего приданого в карты.

Эта семейная жизнь быстро распалась, и Наталья уехала в Европу. Там она встретила принца Николая Вильгельма Нассауского, который влюбился в нее и отказался от прав на престол ради брака.

Наталья стала графиней Меренберг и жила с ним вплоть до его смерти.

Потомки Пушкина в истории

Потомки великого поэта не только хранили память об отце, но и сами участвовали в важных исторических событиях.

Например, внук Александра Александровича, Григорий Пушкин, воевал в партизанских отрядах в годы Великой Отечественной войны, участвовал в сражениях и послевоенной службе.