Богадельня, концлагерь и сервиз с лягушкой: судьба Чесменского дворца Петербурга
Богадельня, концлагерь и сервиз с лягушкой: судьба Чесменского дворца Петербурга

Опубликовано: 15 сентября 2025 18:46
Чесменский дворец
Богадельня, концлагерь и сервиз с лягушкой: судьба Чесменского дворца Петербурга
Городовой ру

Архитектура, история и неожиданные факты из жизни дворца.

Название местности, где появился Чесменский дворец, когда-то звучало непривычно для русского уха — Кикерики или "лягушачье болото". В XVIII веке здесь по указу Екатерины II начали формировать ансамбль, куда вошли церковь Рождества Иоанна Предтечи (известная как Чесменская) и дворец, построенный Юрием Фельтеном.

Треугольник на плане

Главная особенность дворца — необычная форма: в плане он представляет собой равносторонний треугольник. С архитектурной точки зрения это решение было редким для того времени и отражало увлечение геометрическими символами.

Богадельня и мрачные страницы

После утраты парадных функций в XIX веке во дворце разместили богадельню для ветеранов Отечественной войны 1812 года. Однако в XX веке здание пережило куда более трагический этап: в годы Гражданской войны и позже в его стенах организовывали концлагерь для военнопленных.

Неожиданный штрих: сервиз с лягушкой

С Чесменским дворцом связан и редкий художественный артефакт.

По заказу Екатерины II для дворца, который тогда назывался Кикерикексенский ("Дворец на лягушачьем болоте"), был изготовлен знаменитый "Сервиз с лягушкой". Его выполнили в Англии на фабрике керамиста Джозайи Веджвуда.

Он включал более тысячи предметов и украшался зелёной эмблемой с изображением амфибии. Сегодня этот сервиз считается жемчужиной коллекции Эрмитажа.

Сегодня

Чесменский дворец — часть Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.

Его стены помнят и торжества императрицы, и тяжёлые времена, а удивительные детали вроде сервиза с лягушкой напоминают, что в истории даже строгая геометрия может соседствовать с каплей фантазии.

Автор:
Юлия Тюрина
Город
