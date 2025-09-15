Трагедия и легенда в Петербурге: как 30 декабря связывает Boney M. и Григория Распутина

В 1978-м Boney M. выпускают альбом "Nightflight to Venus"; хит "Rasputin" мгновенно делает группу кумиром диско. На концертах фронтмен Бобби Фаррелл выходил в бороде и кафтане, играя роль "старца" — сценического Распутина.
История, случившаяся на Мойке
Григорий Распутин был убит в доме князя Юсупова на Мойке в ранние часы 30 декабря 1916 года. События разыгрались в Юсуповском дворце.
И роковой день певца
Бобби Фаррелл скончался утром 30 декабря 2010 года в гостинице Ambassador в Санкт-Петербурге после выступления накануне; причиной назвали сердечную недостаточность.
Пресса сразу отметила совпадение дат и города со смертью его сценического персонажа.
Соседство двух историй
Отель Ambassador расположен в историческом центре — между Юсуповским садом и Юсуповским дворцом на Мойке; до сада отсюда несколько минут пешком. Поэтому две точки этой истории буквально находятся по соседству.
Музыкальный образ из мирового хита и реальная история начала ХХ века пересеклись в Петербурге — в один зимний день, через 94 года.
Факт совпадения не меняет историю, но придаёт ей почти мистическую симметрию...