Трагедия и легенда в Петербурге: как 30 декабря связывает Boney M. и Григория Распутина

Опубликовано: 15 сентября 2025 19:16
Бобби Фаррелл
Городовой ру

История певца пересеклась с прошлым Петербурга неожиданным образом.

В 1978-м Boney M. выпускают альбом "Nightflight to Venus"; хит "Rasputin" мгновенно делает группу кумиром диско. На концертах фронтмен Бобби Фаррелл выходил в бороде и кафтане, играя роль "старца" — сценического Распутина.

История, случившаяся на Мойке

Григорий Распутин был убит в доме князя Юсупова на Мойке в ранние часы 30 декабря 1916 года. События разыгрались в Юсуповском дворце.

И роковой день певца

Бобби Фаррелл скончался утром 30 декабря 2010 года в гостинице Ambassador в Санкт-Петербурге после выступления накануне; причиной назвали сердечную недостаточность.

Пресса сразу отметила совпадение дат и города со смертью его сценического персонажа.

Соседство двух историй

Отель Ambassador расположен в историческом центре — между Юсуповским садом и Юсуповским дворцом на Мойке; до сада отсюда несколько минут пешком. Поэтому две точки этой истории буквально находятся по соседству.

Музыкальный образ из мирового хита и реальная история начала ХХ века пересеклись в Петербурге — в один зимний день, через 94 года.

Факт совпадения не меняет историю, но придаёт ей почти мистическую симметрию...

Автор:
Юлия Тюрина
Город
