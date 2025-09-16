Кутузов, Аляска и трезвая Россия: что произошло 16 сентября в истории Петербурга

История Санкт-Петербурга богата событиями, которые формировали его облик и судьбу.
Несколько дат, разнесенных по векам, ярко иллюстрируют эволюцию города: от грандиозных инженерных проектов до военных побед и научных достижений.
1725: Город обретает водные артерии
В этот день был открыт Лиговский канал.
Этот грандиозный проект, реализованный под руководством генерал-майора Григория Григорьевича Скорнякова-Писарева, простирался на 23 километра.
Канал предназначался для снабжения города питьевой водой, подвоза строительного камня и, впоследствии, питания фонтанов Летнего сада.
Хотя наводнение 1777 года лишило его этой функции, а в XIX веке он был засыпан, его русло легло в основу современного Лиговского проспекта.
1745: Рождение гения — М.И. Кутузов
В Санкт-Петербурге родился Михаил Илларионович Кутузов.
Великий полководец, государственный деятель и дипломат, он оставил неизгладимый след в российской истории, особенно как главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года.
Прах полководца до сих пор покоится в Казанском соборе Петербурга.
1821: Россия и Аляска — расширение границ
Император Александр I издал указ, согласно которому Россия подтвердила свои исключительные права на Аляску.
Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", этот манифест разграничивал владения России и Америки, устанавливая линию до 51-й параллели.
Указ также регламентировал торговлю и рыбные промыслы на этой территории, открывая их для обеих держав на 10 лет.
1886: Зарождение электротехники — «ЛЭТИ»
В торжественной обстановке было открыто Техническое училище почтово-телеграфного ведомства.
Это учебное заведение, ставшее первым в России гражданским электротехническим, позднее было преобразовано в Электротехнический институт, известный сегодня как СПбГЭТУ «ЛЭТИ».
1914: Трезвость во время войны
Николай II издал указ, а Государственная Дума приняла закон о запрете продажи водки на время войны.
Это было решение, направленное на поддержание дисциплины и боевого духа. Император считал, что русским воинам “подобало идти в бой за веру, царя и Отечество трезвыми”.
2001: Первая подводная лодка и память подводников
В Курортном районе Петербурга была открыта и освящена православная часовня святителя Николая в память о всех поколениях подводников.