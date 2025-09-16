Городовой / Город / Кутузов, Аляска и трезвая Россия: что произошло 16 сентября в истории Петербурга
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Кутузов, Аляска и трезвая Россия: что произошло 16 сентября в истории Петербурга

Опубликовано: 16 сентября 2025 08:01
Лиговский канал, Кутузов, Аляска и трезвость
Кутузов, Аляска и трезвая Россия: что произошло 16 сентября в истории Петербурга
Городовой ру

6 дат, которые изменили город.

История Санкт-Петербурга богата событиями, которые формировали его облик и судьбу.

Несколько дат, разнесенных по векам, ярко иллюстрируют эволюцию города: от грандиозных инженерных проектов до военных побед и научных достижений.

1725: Город обретает водные артерии

В этот день был открыт Лиговский канал.

Этот грандиозный проект, реализованный под руководством генерал-майора Григория Григорьевича Скорнякова-Писарева, простирался на 23 километра.

Канал предназначался для снабжения города питьевой водой, подвоза строительного камня и, впоследствии, питания фонтанов Летнего сада.

Хотя наводнение 1777 года лишило его этой функции, а в XIX веке он был засыпан, его русло легло в основу современного Лиговского проспекта.

1745: Рождение гения — М.И. Кутузов

В Санкт-Петербурге родился Михаил Илларионович Кутузов.

Великий полководец, государственный деятель и дипломат, он оставил неизгладимый след в российской истории, особенно как главнокомандующий русской армией во время Отечественной войны 1812 года.

Прах полководца до сих пор покоится в Казанском соборе Петербурга.

1821: Россия и Аляска — расширение границ

Император Александр I издал указ, согласно которому Россия подтвердила свои исключительные права на Аляску.

Как пишет телеканал "Санкт-Петербург", этот манифест разграничивал владения России и Америки, устанавливая линию до 51-й параллели.

Указ также регламентировал торговлю и рыбные промыслы на этой территории, открывая их для обеих держав на 10 лет.

1886: Зарождение электротехники — «ЛЭТИ»

В торжественной обстановке было открыто Техническое училище почтово-телеграфного ведомства.

Это учебное заведение, ставшее первым в России гражданским электротехническим, позднее было преобразовано в Электротехнический институт, известный сегодня как СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

1914: Трезвость во время войны

Николай II издал указ, а Государственная Дума приняла закон о запрете продажи водки на время войны.

Это было решение, направленное на поддержание дисциплины и боевого духа. Император считал, что русским воинам “подобало идти в бой за веру, царя и Отечество трезвыми”.

2001: Первая подводная лодка и память подводников

В Курортном районе Петербурга была открыта и освящена православная часовня святителя Николая в память о всех поколениях подводников.

Автор:
Ксения Пронина
Город
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще