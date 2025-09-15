Три кондитерские Петербурга, где десерты помнят императоров

Невский проспект хранит память о десятках поколений горожан. Среди множества домов и витрин здесь есть три кондитерские, которые рассказывают историю Петербурга не хуже музейных залов — только делают это языком вкуса, запаха и сладких воспоминаний.

Абрикосовъ — магазин-легенда 1906 года

Современное кафе-музей на Невском, 40 стоит на месте фирменного магазина «Товарищества А. И. Абрикосова и сыновей», открытого в 1906-м.

Династия Абрикосовых ведёт начало от крепостного Степана, но саму фирму его внук основал Алексей Иванович; с 1899 года компания была официальным поставщиком Императорского двора.

Алексей Иванович Абрикосов вошёл в историю кондитерского дела как первопроходец: ему приписывают создание шоколадных яиц с сюрпризом внутри, а также выпуск шоколадных зайцев в фольге — новинок своего времени.

Север — очередь за вкусом детства

На Невском, 44 кондитерская впервые упоминается в 1903 году. В начале XX века здесь работала кофейня "Централь", позже магазин "Норд", а в 1950-х появился "Север".

Сегодня "Север-Метрополь" сохраняет классику советской эпохи: торты "Прага", "Лунный", пирожные "Север" и другие десерты, знакомые нескольким поколениям горожан.

Вольф и Беранже — адрес из биографий

В доме Котомина на Невском, 18 в XIX веке располагалась кондитерская Вольфа и Беранже — культовое место Петербурга.

27 января 1837-го здесь, по свидетельству секунданта, Пушкин ждал Константина Данзаса перед роковой дуэлью. Сюда заходили и Достоевский, и его знакомые петрашевцы.

Позднее в тех же залах работал ресторан Лейнера, куда наведывались Чайковский и Шаляпин. Сегодняшнее "Литературное кафе" — скорее наследник традиции адреса, чем прямая преемница старой кондитерской.