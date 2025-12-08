Городовой / Город / До осени в объездах: движение по Малоохтинской набережной ограничат
До осени в объездах: движение по Малоохтинской набережной ограничат

Опубликовано: 8 декабря 2025 10:37
Водителям рекомендовано заранее выбирать путь из-за возможных изменений в организации движения.

В Санкт-Петербурге жителей и гостей города предупреждают о запланированных изменениях в организации движения в Красногвардейском районе, сообщает 78.ru.

С 8 декабря 2025 года по 9 сентября 2026 года будет ограничено движение по Малоохтинской набережной — между Большеохтинским и Малоохтинским мостами.

Причиной временных неудобств станут предстоящие работы на проезжей части. Жителям советуют учитывать эти изменения при построении маршрутов в указанный период.

Ранее также сообщалось, что вестибюль станции метро «Балтийская» будет частично недоступен до 27 февраля.

Автор:
Юлия Аликова
