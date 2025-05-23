Городовой / Общество / Замерз как цуцик: что за мифический зверь такой, и почему он никогда не согревается
Эксклюзив
Последние новости
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Замерз как цуцик: что за мифический зверь такой, и почему он никогда не согревается

Опубликовано: 23 мая 2025 23:32
Человек замерз
Замерз как цуцик: что за мифический зверь такой, и почему он никогда не согревается
Фото: Городовой.ру

Разбираемся в этимологии слова.

Фраза «замёрз как цуцик» звучит по-русски очень по-домашнему, но мало кто задумывается, откуда она взялась. Между тем, за этим выражением скрывается целая история — языковая, культурная и даже немного имперская.

Кто такой цуцик?

Слово «цуцик» пришло в русский язык от немецких переселенцев, которых с XVIII века активно привлекали в Россию. Особенно много немцев поселилось в Поволжье и Новороссии. Они привезли с собой не только технологии и ремёсла, но и привычные слова.

«Цуцик» восходит к баварскому глаголу zuzeln — «сосать». Так называли сосунков, малышей, а ещё чаще — щенков. Это слово прижилось в разговорной речи и стало использоваться как обозначение не только маленькой собачки, но и неопытного человека — «мальца», «салаги».

В украинском языке, кстати, есть «цуценя» — щенок. А в одесском жаргоне «цуцик» — это собака любой мелкой и неопределённой породы. Слово звучит мягко, даже умильно, хотя сейчас используется в основном в устойчивом выражении.

Почему именно «замёрз»?

Выражение «замёрз как цуцик» — не просто метафора. Оно отсылает к немецкой поговорке frieren wie ein junger Hund — «мёрзнуть, как щенок».

Щенки действительно тяжело переносят холод: шерсть ещё тонкая, жира нет, а инстинктов согреться — ноль. В русском варианте «щенок» заменился на заимствованное и уже освоенное «цуцик», и фраза быстро стала народной.

То есть «замёрз как цуцик» — это не просто «замёрз сильно», а «дрожал, как маленький беспомощный щенок», которому по-настоящему тяжело.

Цуцик — это не фамильярность, не обидное слово и не выдумка. Это историческое заимствование с милой и грустной подоплёкой. А фраза «замёрз как цуцик» — живой пример того, как народная речь сохраняет в себе следы вековой языковой смеси.

Новости по теме
«Верста коломенская», «сирота казанская», «совок турушинский»: что забытые фразеологизмы могут рассказать об истории России «Верста коломенская», «сирота казанская», «совок турушинский»: что забытые фразеологизмы могут рассказать об истории России 30 мая 2025 16:31
«Правда» начинается в Петербурге: как 22 апреля 1913 года повлияло на историю России и что стало с газетой Ленина «Правда» начинается в Петербурге: как 22 апреля 1913 года повлияло на историю России и что стало с газетой Ленина 22 апреля 2025 08:02
Из-за Петербурга десятки городов России остановились в развитии: город рос, остальная Россия замирала Из-за Петербурга десятки городов России остановились в развитии: город рос, остальная Россия замирала 6 апреля 2025 12:30
За «Ё» обидно: эти буквы в России запрещали — многие так и остались в истории За «Ё» обидно: эти буквы в России запрещали — многие так и остались в истории 5 апреля 2025 10:33
Вспоминаем сильных женщин Петербурга: истории успеха, борьбы и влияния на историю Вспоминаем сильных женщин Петербурга: истории успеха, борьбы и влияния на историю 3 марта 2025 20:31
Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 29
🙏 2
😹 2
🙀 2
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще