Заплатили за пять звезд, а попали в бараки: россиян заселили в недострой в Турции

Четыре для отдыха стоили почти 200 тысяч рублей.

В Турции наметилась новая неприятная практика. Отельеры начали продавать путевки в недостроенные отели. Причем, платить за них людям приходится по самым высоким расценкам.

Источник фото: Legion-Media

Отель в Фетхие

Группа туристов прибыла в пятизвездочный отель Liberty Signa 10 июня. Каково же было их разочарование, когда они попали на стройку. В коридорах и лобби валялись остатки строительного мусора, в номерах частично отсутствовала мебель, а некоторые комнаты еще находятся на этапе предчистовой отделки.

При этом ремонт должен был завершиться еще 1 июня, однако позже открытие перенесли на 10-е число. Дальше тянуть не стали — решили заселять туристов прямо в недострой. Неудивительно, что люди такой перспективе не обрадовались. Ведь за отдых они заплатили немаленькие деньги. Судя по расценкам на сайте, четырехдневное размещение в гостинице на двоих обходится почти в 200 тысяч рублей.

Руководство обещает в скором времени устранить имеющиеся недостатки, однако, судя по фото, фронт работ предстоит еще довольно большой. Так или иначе точных сроков не называют.

Отель в Кемере

Подобная ситуация произошла и в Кемерском отеле Mövenpick Resort Antalya. Часть туристов, которые заплатили порядка полумиллиона за отдых, благополучно выпроводили из гостиницы, сославшись на продолжающуюся стройку.

Других же заселили в неподготовленные номера, состояние которых оставляло желать лучшего. Полы и мебель были покрыты строительной пылью, убирать которую пришлось самим отдыхающим. А кто-то из приезжих пожаловался на засилье муравьев. Помимо этого, в отеле наблюдаются перебои с электричеством.

Обещания сотрудников отеля «все исправить» не воплощаются в реальность. К пострадавшим не могут направить даже уборщиц.

«Идет ремонт, номера недоделаны, с 10-го раза только прибили доску над кроватью из которой торчали гвозди. Отсутствует сервис: грязные номера в шпаклевке, убираются ужасно. Ужасная однообразная еда и каждый день одно и тоже. Все, что не доели на ужин, будет на завтрак. Выбор еды небольшой. Для детей ничего нет. У бара очереди в пустом отеле», — пишет один из туристов в отзыве на Tripadvisor.

Источник фото: Legion-Media