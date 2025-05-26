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Защита от наводнений или загадочных существ. Зачем в петербургском метро делали станции закрытого типа?

Опубликовано: 26 мая 2025 13:03
Метро в Петербурге
Защита от наводнений или загадочных существ. Зачем в петербургском метро делали станции закрытого типа?
Global Look Press / Zamir Usmanov

Подземка в Северной столице не давала покоя местным жителям, которые часто придумывали свое объяснение некоторым очевидным вещам.

Петербургское метро — это не просто способ быстро добраться из одного конца города в другой. Это целый мир, полный легенд и неожиданных фактов, ведь петербургская подземка не зря носит звание одной из самых глубоких в мире. Метро стало настоящим символом города, который наполнен загадками.

Как все начиналось?

Император Александр I после визита в Англию познакомился с инженером Марком Брюнелем, который разрабатывал технологии тоннелестроения. Он предлагал царю построить тоннель под Невой. Хотя проект так и не был реализован, разработки Брюнеля позже легли в основу лондонского метро — первого в мире.

Как строилось метро в советское время

Первая линия петербургского метро открылась только в 1955 году — почти через сто лет после первой идеи. Подземка строилось долго и сложно. Например, станция «Адмиралтейская» — самая глубокая в городе и составляет около 86 метров. Она открылась в 2011 году.

Мифы о наводнениях и странных существах

Одина из легенд о петербургском метро связана с автоматическими дверями на станциях закрытого типа, например, в «Парке Победы». Говорят, что их поставили, чтобы защитить пассажиров от нападений подземных монстров, которые якобы нападали на строителей, пишет сайт Прогулки по Петербургу.

На самом деле такие станции строили в 1960-х годах из-за экономии — они были дешевле и проще, хотя в эксплуатации оказались дороже. Также ходят слухи, что закрытые станции защищают от наводнений, но это не так. Если вода попадет в тоннель, то затопит и станцию — эскалаторы напрямую связаны с поверхностью.

Петербургская подземка — это не только транспорт, но и часть городской культуры, где переплетаются реальные инженерные подвиги и легенды, придуманные в народе.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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