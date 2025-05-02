Городовой / Город / Здесь заседал «негласный комитет» и гостил Пушкин. Как в Петербурге найти дворец, в котором создавали историю империи
Эксклюзив
Последние новости
Дагестан — не только горы: стоит ли ехать на море в загадочный край Общество
Все что происходит в тайге, остается в тайге: Лыкова годами скрывала правду о муже-тиране Общество
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Истории
Категории
Общество Спорт

Здесь заседал «негласный комитет» и гостил Пушкин. Как в Петербурге найти дворец, в котором создавали историю империи

Опубликовано: 2 мая 2025 20:31
А. С. Пушкин, дворец
Здесь заседал «негласный комитет» и гостил Пушкин. Как в Петербурге найти дворец, в котором создавали историю империи
Городовой ру

Он был императорской резиденцией, где принимались важные решения, и госпиталем, и пристанищем для талантов.

В Санкт-Петербурге, на Каменном острове, стоит дворец, который видел взлеты и падения Российской империи, принимал важных гостей и хранил государственные тайны.

Это Каменноостровский дворец — памятник архитектуры, переживший несколько эпох и сменивший множество владельцев. Сегодня это не просто историческое здание, а современный образовательный центр для одаренных детей.

История места

История Каменноостровского дворца началась задолго до его строительства. Изначально остров принадлежал канцлеру Бестужеву-Рюмину, здесь стоял деревянный дворец.

В 1765 году Екатерина II выкупила остров и подарила его своему сыну, наследнику престола Павлу Петровичу. Так Каменный остров стал императорской собственностью.

Строительство и архитектура

Весной 1776 года началось строительство дворца, которым руководил архитектор Ю.М. Фельтен. Правда, вскоре работы прервались из-за наводнения, и Фельтена сменил Джакомо Кваренги. К 1780 году корпус дворца был готов, а еще через два года завершилась отделка интерьеров.

Дворец — яркий пример классицизма. Здание имеет форму вытянутой буквы «П» с центральным корпусом и двумя флигелями. Один из фасадов обращен к реке, другой — в сторону сада. Парадный вход украшает шестиколонный портик с фронтоном. Внутри дворца располагались парадные залы, гостиные, а в одном из флигелей — театр, передает Петербург Центр.

Императорская жизнь

Настоящая императорская жизнь здесь началась при Александре I. Он сделал дворец своей любимой резиденцией, где проходили заседания его «Негласного комитета» и обсуждались реформы. По легенде, именно здесь Александру I явился призрак Петра I в образе Медного всадника. Во дворце Александр I узнал о заговоре декабристов.

После смерти Александра I дворцом владел великий князь Михаил Павлович. К нему в гости часто приезжал Пушкин. Позже внучка семьи стала хозяйкой дворца и устраивала здесь настоящие музыкальные вечера для высшего света.

Советские и современные годы

После революции 1917 года дворец национализировали. В разное время здесь размещались госпиталь, колония для беспризорников и санаторий. В 2008-2015 годах во дворце провели масштабную реставрацию, восстановив исторический облик залов и теперь здесь находится «Академия талантов» — образовательный центр для одаренных детей. Однако место открыто для экскурсий, которые проходят здесь постоянно.

Найти дворец можно по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Малой Невки, 1А; Каменноостровский проспект, 77. Ближайшие станции метро: «Чёрная речка», «Петроградская».

Новости по теме
Место гибели Пушкина и любые холмы Екатерины II: секреты названий петербургского метро Место гибели Пушкина и любые холмы Екатерины II: секреты названий петербургского метро 5 января 2025 16:01
«У Гальяни иль Кальони…»: что заказывал Пушкин в Твери и как это приготовить «У Гальяни иль Кальони…»: что заказывал Пушкин в Твери и как это приготовить 27 мая 2025 23:57
Кальян, зал для совещания: уборная Александра II мало напоминала обычный туалет Кальян, зал для совещания: уборная Александра II мало напоминала обычный туалет 25 мая 2025 16:01
Такса в пепле и мини-самовар: чем удивляет квартира-музей Александра Блока в Петербурге Такса в пепле и мини-самовар: чем удивляет квартира-музей Александра Блока в Петербурге 25 мая 2025 09:00
Дубы-долгожители: эти деревья в Петербурге пережили правление Петра Первого, Цветаеву и Пушкина Дубы-долгожители: эти деревья в Петербурге пережили правление Петра Первого, Цветаеву и Пушкина 20 мая 2025 22:01
Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».