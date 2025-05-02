Здесь заседал «негласный комитет» и гостил Пушкин. Как в Петербурге найти дворец, в котором создавали историю империи

Он был императорской резиденцией, где принимались важные решения, и госпиталем, и пристанищем для талантов.

В Санкт-Петербурге, на Каменном острове, стоит дворец, который видел взлеты и падения Российской империи, принимал важных гостей и хранил государственные тайны.

Это Каменноостровский дворец — памятник архитектуры, переживший несколько эпох и сменивший множество владельцев. Сегодня это не просто историческое здание, а современный образовательный центр для одаренных детей.

История места

История Каменноостровского дворца началась задолго до его строительства. Изначально остров принадлежал канцлеру Бестужеву-Рюмину, здесь стоял деревянный дворец.

В 1765 году Екатерина II выкупила остров и подарила его своему сыну, наследнику престола Павлу Петровичу. Так Каменный остров стал императорской собственностью.

Строительство и архитектура

Весной 1776 года началось строительство дворца, которым руководил архитектор Ю.М. Фельтен. Правда, вскоре работы прервались из-за наводнения, и Фельтена сменил Джакомо Кваренги. К 1780 году корпус дворца был готов, а еще через два года завершилась отделка интерьеров.

Дворец — яркий пример классицизма. Здание имеет форму вытянутой буквы «П» с центральным корпусом и двумя флигелями. Один из фасадов обращен к реке, другой — в сторону сада. Парадный вход украшает шестиколонный портик с фронтоном. Внутри дворца располагались парадные залы, гостиные, а в одном из флигелей — театр, передает Петербург Центр.

Императорская жизнь

Настоящая императорская жизнь здесь началась при Александре I. Он сделал дворец своей любимой резиденцией, где проходили заседания его «Негласного комитета» и обсуждались реформы. По легенде, именно здесь Александру I явился призрак Петра I в образе Медного всадника. Во дворце Александр I узнал о заговоре декабристов.

После смерти Александра I дворцом владел великий князь Михаил Павлович. К нему в гости часто приезжал Пушкин. Позже внучка семьи стала хозяйкой дворца и устраивала здесь настоящие музыкальные вечера для высшего света.

Советские и современные годы

После революции 1917 года дворец национализировали. В разное время здесь размещались госпиталь, колония для беспризорников и санаторий. В 2008-2015 годах во дворце провели масштабную реставрацию, восстановив исторический облик залов и теперь здесь находится «Академия талантов» — образовательный центр для одаренных детей. Однако место открыто для экскурсий, которые проходят здесь постоянно.

Найти дворец можно по адресу: Санкт-Петербург, набережная реки Малой Невки, 1А; Каменноостровский проспект, 77. Ближайшие станции метро: «Чёрная речка», «Петроградская».