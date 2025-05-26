Медь вместо сусального золота: почему Нарвские ворота в Петербурге зеленого цвета

Ворота перестраивались и много раз реставрировались, а зеленый цвет стал их визитной карточкой.

Нарвские триумфальные ворота в Санкт-Петербурге — это не просто красивая арка, а настоящий символ победы и памяти о героях Отечественной войны 1812 года. Их история полна интересных деталей, а внешний вид запоминается благодаря необычному зеленому цвету, который сразу бросается в глаза.

Первые ворота

После победы над Наполеоном в Петербурге решили торжественно встретить русские войска, возвращавшиеся из Европы. Для этого быстро на Нарвской заставе, у границы города, построили деревянные ворота по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги. Они были украшены колесницей с шестью конями и фигурой богини Победы, а по бокам стояли трибуны для зрителей и оркестров.

Но деревянные ворота быстро пришли в негодность — петербургская погода оказалась слишком суровой для дерева. К тому же, памятник должен был стать долговечным символом славы, а не временным.

Проект Стасова и медная «одежда»

В 1827 году началось строительство новых Нарвских ворот по проекту Василия Стасова. Он сохранил идею триумфальной арки, но сделал ее более монументальной и долговечной. Вместо дерева взяли кирпич, а чтобы придать воротам торжественный и нарядный вид, их обшили медными листами толщиной около 5 мм.

Именно медь и стала причиной того, что ворота приобрели свой знаменитый зеленый цвет. Со временем на поверхности меди образовалась патина — тонкий слой, который защищает металл от дальнейшей коррозии и придает ему характерный зеленый оттенок, передает сайт Питерский двор. Этот цвет стал неотъемлемой частью облика Нарвских ворот и делает их узнаваемыми среди других архитектурных памятников Петербурга.

Легенды и реальность

Существует легенда, что ворота хотели покрыть сусальным золотом, но денег на это не хватило, поэтому остановились на меди. На самом деле выбор меди был связан с желанием создать эффектный и долговечный фасад, а также с техническими возможностями того времени. Но даже такой материал оказался не идеальным для влажного климата Петербурга — ворота несколько раз реставрировали, заменяя поврежденные участки и укрепляя конструкцию.

Скульптуры и детали, которые рассказывают историю

На воротах установлена знаменитая скульптурная группа — колесница с шестью вздыбленными конями, управляемая богиней Победы. Эти работы принадлежат известным скульпторам, в том числе Петру Клодту, который позже прославился своими конными статуями на Аничковом мосту. Между колоннами можно увидеть фигуры древнерусских витязей, а на фризе — надписи с названиями ключевых сражений 1812 года (Бородино, Тарутино, Лейпциг и другие), а также маршрутом похода русской армии по Европе.

Ворота как живой памятник

Нарвские ворота не просто статичный памятник — они стали свидетелями истории и в XX веке. Во время Великой Отечественной войны через них уходили на фронт ленинградские призывники, а в 1944 году через эти ворота прошли войска, прорвавшие блокаду Ленинграда. Внутри ворот устроен музей, где можно узнать больше об Отечественной войне 1812 года и истории самого памятника.