Потрясающие пейзажи, которых нигде больше нет: что посмотреть в Дагестане за 3 дня

Дагестан — невероятно живописная страна пока еще с не очень большим потоком туристов, но изумительными видами на горы, водопады, ущелья и озера. Приехав туда хотя бы раз вы будете возвращаться снова и снова. Не влюбиться в местные природные достопримечательности невозможно. Подсказываем, что нужно посетить в первую очередь, если у вас всего несколько дней в запасе.

Бархан Сарыкум

Этот бархан считается самым большим в Евразии. Именно там снимался легендарный советский фильм «Белое солнце пустыни». Если решите отправиться наслаждаться песчаными пейзажами, надевайте высокую и плотную обудь. В песках обитает самая ядовитая змея в России гюрза. Ходите по деревянным настилам и не отклоняйтесь от маршрута.

Источник фото: Legion-Media

Аулы Чох и Гуниб

Два чудесных поселения находятся в Гунибском районе прямо в горах. Вы увидите не только живописный парк на высоте 1500 метров над уровнем моря, но и сфотографируете себя на фоне горы Тлилимеэр, Хунзахзского плато и водопадов реки Каракойсу.

Сулакский каньон

Этот каньон считается одним из самых глубоких в мире. Ущелье растянулось аж на 53 километра, а внизу простирается голубая и река. Глубина дагестанского каньона 63 метра. Это даже больше, чем в Гранд-Каньон Америке. От красоты не только дух захватывает, но и голова кружится. В селе Дубки можно подняться на смотровую площадку, а в местном кафе отведать национальные блюда.

Источник фото: Legion-Media

Самурский лес

В 190 километрах от Махачкалы раскинулся древний реликтовый лес. Он настолько прекрасен, что сначала даже не веришь своим глазам. На территории даже растут орехоносные лотосы, занесенные в Красную книгу, и орхидеи, которых там тысячи. Место привлекает не только чудесными пейзажами, но и обитателями. Вы можете легко заметить черных аистов, лебедей, голубых куриц-султанок и даже розовых фламинго.

Село Балхар

Если вы хотите узнать быт и традиции настоящих горцев, то вам точно нужно заехать в село Балхар. Оно находится на высоте 1600 метров над уровнем моря в красивейшей долине. Там живут лакцы — коренной народ Северного Кавказа. Они не только вкусно вас накормят местными яствами, но и проведут мастер-классы по ремесленному делу.

Источник фото: Legion-Media