«Золотая рожь да кудрявый лен»: где найти «русскую» природу под Петербургом

«Золотая рожь да кудрявый лен
Я влюблен в тебя, Россия, влюблен».
Под звуки песни группы «Любэ» про просторы русской земли немногие могут представить Ленинградскую область — с ее сыростью, болотистостью и бескрайними лесами.
Однако именно здесь, на Ижорской возвышенности, таится удивительный контраст — плодородное плато, светлые поля с рожью и льном, родники, что щедро питают землю и множество поселков на холмах, видных издали.
Юрий Дужников, писавший в 1972 году в путеводителе «По Ижорской возвышенности», отмечал:
«Среди дремучих еловых лесов и просторных полей разбежались хорошие дороги и добротные поселки — и все это выглядит далеко не однообразно, а с каждым километром открывает новые дали».
И сегодня это описание не утратило своей живости.
Кто и как создал этот рельеф — от Ореховой горы до Балтийского уступа
Ижорская возвышенность — это часть Ордовикского плато, основанная еще в кембрийском периоде примерно полмиллиарда лет назад.
Как пишет канал "Полярная крачка", ледниковые эпохи оставили здесь череду глин и песков, разбросали щебень и валуны.
С севера природная граница — Балтийско-Ладожский уступ, где глинтовый обрыв открывает взгляд на Финский залив и легендарные морские панорамы.
Высшая точка — гора Ореховая (176 метров) — добавляет северной равнине объема и особый характер.
Эту территорию отличает сухость центральных районов и богатство подземных вод, спрятанных в карстовых образованиях из известняков, доломитов и мергелей.
«Плато буквально дышит землей: тысячи кубометров чистой воды питают фонтаны Петергофа и малые реки», — отмечают геологи.
Там, где земля щедра — про почвы и посевы
Родниковые струи формируют дерново-карбонатные почвы — по природе своей одни из самых плодородных в краях.
На таких землях уже много веков выращивают ячмень, рожь, пшеницу, рапс и даже экспериментируют с льном — «кудрявым» и масличным — в Волосовском районе.
Здесь же растут овощи: картофель, морковь, свекла, капуста — удивительный оазис плодородия среди болотистого ландшафта.
Обращая внимание на статистику посевных площадей, можно увидеть, насколько важна возвышенность: Волосовский и Гатчинский районы — лидеры по пашне и урожаю зерновых.
Усадьбы и наследие — где природа встречается с историей
Природные холмы и озера, родники и старинные речушки — вот что делает местность уникальной.
Царское Село, Павловск, Петергоф, Ропша — на этих возвышенностях разбиты знаменитые парки и усадьбы с ландшафтными композициями, где на фоне исторических зданий расцветают лесные и прудовые ансамбли.
Значение плато не только эстетическое — оно имеет еще и стратегическое: тут построена средневековая Копорская крепость, здесь проходили бои во времена Гражданской войны и важные операции Второй мировой.
Ижорская возвышенность — музей живописной природы
«Это не просто ландшафт, а настоящий музей», — резюмирует описание Юрий Дужников.
Лопухинское радоновое озеро с палеозойским утесом, Воронья гора, покрытая лесами, и многочисленные карстовые воронки — все это делает Ижорскую возвышенность одним из самых удивительных уголков Ленобласти.
Место, где история, природа и культура переплетаются в красивом танце времени.
Таким образом, среди болот и лесов Ижорская возвышенность — островок плодородия и света, родниковой чистоты и величия, который завораживает и раскрывает множество своих тайн тем, кто отправляется в эту землю с открытым сердцем.