«Золотая рожь да кудрявый лен»: где найти «русскую» природу под Петербургом

«Золотая рожь да кудрявый лен Я влюблен в тебя, Россия, влюблен».

Под звуки песни группы «Любэ» про просторы русской земли немногие могут представить Ленинградскую область — с ее сыростью, болотистостью и бескрайними лесами.

Однако именно здесь, на Ижорской возвышенности, таится удивительный контраст — плодородное плато, светлые поля с рожью и льном, родники, что щедро питают землю и множество поселков на холмах, видных издали.

Юрий Дужников, писавший в 1972 году в путеводителе «По Ижорской возвышенности», отмечал:

«Среди дремучих еловых лесов и просторных полей разбежались хорошие дороги и добротные поселки — и все это выглядит далеко не однообразно, а с каждым километром открывает новые дали».

И сегодня это описание не утратило своей живости.

Кто и как создал этот рельеф — от Ореховой горы до Балтийского уступа

Ижорская возвышенность — это часть Ордовикского плато, основанная еще в кембрийском периоде примерно полмиллиарда лет назад.

Как пишет канал "Полярная крачка", ледниковые эпохи оставили здесь череду глин и песков, разбросали щебень и валуны.

С севера природная граница — Балтийско-Ладожский уступ, где глинтовый обрыв открывает взгляд на Финский залив и легендарные морские панорамы.

Высшая точка — гора Ореховая (176 метров) — добавляет северной равнине объема и особый характер.

Эту территорию отличает сухость центральных районов и богатство подземных вод, спрятанных в карстовых образованиях из известняков, доломитов и мергелей.

«Плато буквально дышит землей: тысячи кубометров чистой воды питают фонтаны Петергофа и малые реки», — отмечают геологи.

Там, где земля щедра — про почвы и посевы

Родниковые струи формируют дерново-карбонатные почвы — по природе своей одни из самых плодородных в краях.

На таких землях уже много веков выращивают ячмень, рожь, пшеницу, рапс и даже экспериментируют с льном — «кудрявым» и масличным — в Волосовском районе.

Здесь же растут овощи: картофель, морковь, свекла, капуста — удивительный оазис плодородия среди болотистого ландшафта.

Обращая внимание на статистику посевных площадей, можно увидеть, насколько важна возвышенность: Волосовский и Гатчинский районы — лидеры по пашне и урожаю зерновых.

Усадьбы и наследие — где природа встречается с историей

Природные холмы и озера, родники и старинные речушки — вот что делает местность уникальной.

Царское Село, Павловск, Петергоф, Ропша — на этих возвышенностях разбиты знаменитые парки и усадьбы с ландшафтными композициями, где на фоне исторических зданий расцветают лесные и прудовые ансамбли.

Значение плато не только эстетическое — оно имеет еще и стратегическое: тут построена средневековая Копорская крепость, здесь проходили бои во времена Гражданской войны и важные операции Второй мировой.

Ижорская возвышенность — музей живописной природы

«Это не просто ландшафт, а настоящий музей», — резюмирует описание Юрий Дужников.

Лопухинское радоновое озеро с палеозойским утесом, Воронья гора, покрытая лесами, и многочисленные карстовые воронки — все это делает Ижорскую возвышенность одним из самых удивительных уголков Ленобласти.

Место, где история, природа и культура переплетаются в красивом танце времени.

Таким образом, среди болот и лесов Ижорская возвышенность — островок плодородия и света, родниковой чистоты и величия, который завораживает и раскрывает множество своих тайн тем, кто отправляется в эту землю с открытым сердцем.