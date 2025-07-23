Ретропоезд «Лахта» на День ВМФ: как встретить морской праздник в духе прошлого

27 июля 2025 года, в День Военно-Морского Флота России, из Санкт-Петербурга в Выборг отправится особенный ретропоезд под названием «Лахта».
Этот поезд уже полюбился многим путешественникам и любителям старины своим уютным интерьером и атмосферой прошлого века.
Что такое ретропоезд «Лахта»?
«Лахта» — это 10-вагонный поезд, который был выпущен более полувека назад. Интерьеры вагонов оформлены в стилистике СССР 70–80-х годов.
В поезде есть деревянные крепления для лыжного снаряжения, тематические аксессуары советской эпохи и одновременно USB-розетки для зарядки мобильных устройств.
Что будет в Выборге?
В этот день в Выборге проходят торжества, посвященные празднованию Дня Военно-Морского Флота — важного события для России.
Выборг, старинный город с богатым морским прошлым и уникальной европейской архитектурой, традиционно принимает гостей на праздники.
Для удобства гостей и туристов организована специальная поездка ретропоезда в этот город: утром он отправится с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 9:52, а вечером в 16:32 — обратно, пишет Петербургский дневник.
Поезд следует по стандартному маршруту с остановками, как и обычные пригородные поезда.
Ретропоезд «Лахта» — не только летом
Этот ретропоезд уже стал традиционным в Санкт-Петербурге не только в летнее время.
Например, в новогодние праздники он курсирует в обновленном формате, предлагая развлекательные программы, праздничное оформление и даже лотереи для пассажиров.
Тогда маршрут отправляется не только до Выборга, но в Гатчину, Ораниенбаум и Петергоф, что делает его популярным среди туристов и жителей города.
А что в Петербурге?
Праздничный концерт, который обычно проходит на Дворцовой площади в честь Дня Военно-морского флота России, в этом году пройдет на Якорной площади в Кронштадте.
А ранее Фонтанка сообщала, что традиционный Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в 2025 году отменен по соображениям безопасности.
Таким образом, в 2025 году основное празднование Дня ВМФ сосредоточится в Кронштадте, а в Петербурге пройдут более скромные, не парадные мероприятия.