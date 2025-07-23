Ретропоезд «Лахта» на День ВМФ: как встретить морской праздник в духе прошлого

День ВМФ в этом году в Ленобласти пройдет необычно.

27 июля 2025 года, в День Военно-Морского Флота России, из Санкт-Петербурга в Выборг отправится особенный ретропоезд под названием «Лахта».

Этот поезд уже полюбился многим путешественникам и любителям старины своим уютным интерьером и атмосферой прошлого века.

Что такое ретропоезд «Лахта»?

«Лахта» — это 10-вагонный поезд, который был выпущен более полувека назад. Интерьеры вагонов оформлены в стилистике СССР 70–80-х годов.

В поезде есть деревянные крепления для лыжного снаряжения, тематические аксессуары советской эпохи и одновременно USB-розетки для зарядки мобильных устройств.

Что будет в Выборге?

В этот день в Выборге проходят торжества, посвященные празднованию Дня Военно-Морского Флота — важного события для России.

Выборг, старинный город с богатым морским прошлым и уникальной европейской архитектурой, традиционно принимает гостей на праздники.

Для удобства гостей и туристов организована специальная поездка ретропоезда в этот город: утром он отправится с Финляндского вокзала Санкт-Петербурга в 9:52, а вечером в 16:32 — обратно, пишет Петербургский дневник.

Поезд следует по стандартному маршруту с остановками, как и обычные пригородные поезда.

Ретропоезд «Лахта» — не только летом

Этот ретропоезд уже стал традиционным в Санкт-Петербурге не только в летнее время.

Например, в новогодние праздники он курсирует в обновленном формате, предлагая развлекательные программы, праздничное оформление и даже лотереи для пассажиров.

Тогда маршрут отправляется не только до Выборга, но в Гатчину, Ораниенбаум и Петергоф, что делает его популярным среди туристов и жителей города.

А что в Петербурге?

Праздничный концерт, который обычно проходит на Дворцовой площади в честь Дня Военно-морского флота России, в этом году пройдет на Якорной площади в Кронштадте.

А ранее Фонтанка сообщала, что традиционный Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге в 2025 году отменен по соображениям безопасности.

Таким образом, в 2025 году основное празднование Дня ВМФ сосредоточится в Кронштадте, а в Петербурге пройдут более скромные, не парадные мероприятия.