Президент Чехии заявил, что нет данных о причастности ГРУ к взрывам во Врбетице

Президент Чехии Милош Земан заявил, что в отчетах контрразведки не было указано, что «российские агенты» присутствовали на складе боеприпасов во Врбетице. В качестве причины взрыва указана не только лишь причастность иностранных служб, но и неосторожное обращение с боеприпасами, заявил глава страны.