Все новости / Милош Земан

Милош Земан

Политика
Президент Чехии Земан назначил нового премьера сидя в стеклянном кубе
Новым премьер-министром Чешской республики стал лидер оппозиционной коалиции Петр Фиала. Заболевший ковидом президент Милош Земан присутствовал на время церемонии в стеклянном кубе, куда его привезли медики в инвалидном кресле. Подробности сообщает «Известия» со ссылкой на «Чешское радио».
29 ноя 2021 09:54
Политика
В Чехии прошли массовые антироссийские протесты
Чехию накрыла волна митингов на фоне недавнего дипломатического скандала. Порядка десяти тысяч человек собрались на Вацлавской площади в центре Праги и выразили протест против чешского президента Милоша Земана. В частности, митингующие выступили против его высказываний по инциденту во Врбетице и заявили о его «пророссийской политике». Об этом пишет «ТАСС».
30 апр 2021 09:44
Политика
Премьер Чехии заявил, что изучается лишь одна версия взрывов во Врбетице
Чешские следователи рассматривают в качестве рабочей только одну версию причин взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году – диверсию российских спецслужб. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, сообщает ТАСС.
27 апр 2021 10:57
Политика
Президент Чехии заявил, что нет данных о причастности ГРУ к взрывам во Врбетице
Президент Чехии Милош Земан заявил, что в отчетах контрразведки не было указано, что «российские агенты» присутствовали на складе боеприпасов во Врбетице. В качестве причины взрыва указана не только лишь причастность иностранных служб, но и неосторожное обращение с боеприпасами, заявил глава страны.   
26 апр 2021 20:06
Политика
Власти Чехии объявили двух сотрудников посольства России персонами нон грата
Власти Чехии объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства Российской Федерации. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш, который проинформировал о высылке российских дипломатов из страны.
05 июн 2020 15:44
Шоу-бизнес
От "Экстаза" к "Чешскому сну" на гребне "новой волны"
"Фестиваль фестивалей", Южно-Моравскaя oблaсть (Чешская Республика), Петербургский Музей кино и Генеральное консульство Чешской Республики в Санкт-Петербурге в киноцентре "Родина" с 23 по 30 июня проводит в рубрике "Смелое кино" панораму чешского фильма.
23 июн 2006 20:42
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