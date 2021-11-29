Новым премьер-министром Чешской республики стал лидер оппозиционной коалиции Петр Фиала. Заболевший ковидом президент Милош Земан присутствовал на время церемонии в стеклянном кубе, куда его привезли медики в инвалидном кресле. Подробности сообщает «Известия» со ссылкой на «Чешское радио».
Чешский премьер-министр Андрей Бабиш прокомментировал слова президента страны Милоша Земана, который ранее допустил наличие нескольких версий взрывов во Врбетице в 2014 году.
Чехию накрыла волна митингов на фоне недавнего дипломатического скандала. Порядка десяти тысяч человек собрались на Вацлавской площади в центре Праги и выразили протест против чешского президента Милоша Земана. В частности, митингующие выступили против его высказываний по инциденту во Врбетице и заявили о его «пророссийской политике». Об этом пишет «ТАСС».
Послы государств Прибалтики, а также глава диппредставительства Словакии должны явиться в МИД РФ 28 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на российское дипведомство.
Чешские следователи рассматривают в качестве рабочей только одну версию причин взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году – диверсию российских спецслужб. Об этом заявил премьер-министр республики Андрей Бабиш, сообщает ТАСС.
Президент Чехии Милош Земан заявил, что в отчетах контрразведки не было указано, что «российские агенты» присутствовали на складе боеприпасов во Врбетице. В качестве причины взрыва указана не только лишь причастность иностранных служб, но и неосторожное обращение с боеприпасами, заявил глава страны.
Пресс-секретарь чешского президента Милоша Земана Йиржи Овчачек, комментируя ситуацию с высылкой российских дипломатов из страны, назвал утечку данных в СМИ «важнейшей трудностью» Чехии.
Власти Чехии объявили персонами нон грата двух сотрудников посольства Российской Федерации. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Андрей Бабиш, который проинформировал о высылке российских дипломатов из страны.
Монумент в честь советского маршала Конева в Праге должен быть восстановлен, сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Правительство Чехии сообщило, что рассматривает возможность переговоров с российской властью, чтобы восстановить отношения между странами.
"Фестиваль фестивалей", Южно-Моравскaя oблaсть (Чешская Республика), Петербургский Музей кино и Генеральное консульство Чешской Республики в Санкт-Петербурге в киноцентре "Родина" с 23 по 30 июня проводит в рубрике "Смелое кино" панораму чешского фильма.
Санкт-Петербург. 23 мая. ИHТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД - В\ Петербурге 25-26 мая пройдет российско-чешский общественный\ форум "Санкт-Петербург-Прага. Hовое европейское сотрудничество".