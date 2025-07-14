Гадючья радость: почему змеи заполонили Ленинградскую область

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Главная змея России: как отличить гадюку и что делать, если она вас укусила

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Ядовитые змеи активизировались в Ленобласти: как не пострадать от укусов гадюк

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В Ленобласти просыпаются гадюки: что делать при встрече со змеей и как не умереть от укуса

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Петербургский экстрим: купаться нельзя, клещи сожрут, змеи укусят — где в городе опасно отдыхать

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Лесные сокровища Петербурга: где собрать полное ведро земляники и не встретиться с гадюкой

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