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Гадючья радость: почему змеи заполонили Ленинградскую область

Опубликовано: 14 июля 2025 13:31
гадюка
Гадючья радость: почему змеи заполонили Ленинградскую область
globallookpress/Aleksey Smyshlyaev

Как обезопасить себя от укуса гадюки в Ленобласти?

В Ленинградской области наблюдается значительное увеличение популяции змей.

Росприроднадзор бьет тревогу: инспекторы обнаружили 13 гадюк на участке всего в 50 квадратных метров.

Мягкая зима — змеиное счастье

Причиной такого нашествия стал ряд факторов.

“Герпетологи отмечают увеличение численности змей, которое вызвано мягкой зимой, что привело к снижению количества случаев гибели гадюк во время спячки”, — пояснили в пресс-службе Росприроднадзора.

Кроме того, увеличению популяции способствует и обилие кормовой базы: грызунов и лягушек.

Змеи не любят незваных гостей

В ведомстве подчеркивают, что змеи, как правило, избегают человека и нападают только в случае опасности.

“Следует отметить: змеи избегают человека и нападают только в том случае, если чувствуют опасность”, — говорится в сообщении.

Как избежать укуса?

Чтобы не стать жертвой змеи, необходимо быть внимательным и осторожным.

Спровоцировать укус можно, случайно наступив на животное или дотронувшись до него рукой во время работ на приусадебном участке.

В связи с увеличением популяции змей, рекомендуется быть особенно внимательными при посещении лесов, полей и других мест, где они могут обитать. Лучше перестраховаться, ведь, как известно, “береженого Бог бережет”.

Автор:
Ксения Пронина
Город
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