Гадючья радость: почему змеи заполонили Ленинградскую область

В Ленинградской области наблюдается значительное увеличение популяции змей.
Росприроднадзор бьет тревогу: инспекторы обнаружили 13 гадюк на участке всего в 50 квадратных метров.
Мягкая зима — змеиное счастье
Причиной такого нашествия стал ряд факторов.
“Герпетологи отмечают увеличение численности змей, которое вызвано мягкой зимой, что привело к снижению количества случаев гибели гадюк во время спячки”, — пояснили в пресс-службе Росприроднадзора.
Кроме того, увеличению популяции способствует и обилие кормовой базы: грызунов и лягушек.
Змеи не любят незваных гостей
В ведомстве подчеркивают, что змеи, как правило, избегают человека и нападают только в случае опасности.
“Следует отметить: змеи избегают человека и нападают только в том случае, если чувствуют опасность”, — говорится в сообщении.
Как избежать укуса?
Чтобы не стать жертвой змеи, необходимо быть внимательным и осторожным.
Спровоцировать укус можно, случайно наступив на животное или дотронувшись до него рукой во время работ на приусадебном участке.
В связи с увеличением популяции змей, рекомендуется быть особенно внимательными при посещении лесов, полей и других мест, где они могут обитать. Лучше перестраховаться, ведь, как известно, “береженого Бог бережет”.